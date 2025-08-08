Junto Seguros fomenta arte e cultura com patrocínio ao Museu Oscar Niemeyer em Curitiba

Parceria com o MON reafirma compromisso da seguradora com cultura e reforça importância do desenvolvimento regional – Referência nacional em inovação no mercado de seguros e com raízes sólidas em Curitiba, a Junto Seguros une seu protagonismo empresarial ao olhar vanguardista do Museu Oscar Niemeyer (MON). Guardião de aproximadamente 14 mil obras distribuídas em 35 mil m² de arquitetura emblemática concebida por Niemeyer, o MON, considerado o maior museu de arte da América Latina, personifica a mesma ousadia criativa que impulsiona a seguradora no constante desafio de transformar o mercado segurador brasileiro.

“Para nós da Junto Seguros é um privilégio poder apoiar o MON, não apenas por se tratar de uma obra arquitetônica emblemática para nosso estado, mas especialmente por nos permitir reforçar nosso compromisso genuíno com a arte e a cultura”, afirma Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros.

O patrocínio viabiliza mostras temporárias, oficinas e programas de acessibilidade para estudantes da rede pública e públicos socialmente diversos. “A parceria significa fomentar iniciativas que levam arte e reflexão a estudantes, comunidades e pessoas com diferentes realidades sociais, democratizando o acesso à cultura”, acrescenta Melo.

Sinergia cultural e estratégia ESG

O aporte ao MON integra a frente ESG da seguradora, que visa o fortalecimento da cultura, reforçando sua visão de futuro. Programas culturais robustos reverberam em toda a economia do Paraná. No ano passado, o governo do Estado investiu R$ 400 milhões no setor cultural por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Segundo a secretaria, foram mais de 500 mil visitantes ao MON no ano passado.

Ao se somar à iniciativa de patrocínio, a Junto fomenta a geração de valor socioeconômico em territórios onde está inserida. Iniciativas culturais como essa têm impacto direto em cadeias produtivas regionais, irrigam setores como turismo, hotelaria, gastronomia, transporte, produção técnica e artística, gerando empregos e renda.

Sobre a Junto Seguros

Em 2025, a Junto Seguros celebra três décadas de atuação em seguro garantia, consolidando-se como referência em soluções para empresas de diversos setores. Pioneira no Brasil ao emitir a primeira apólice digital do Seguro Garantia, a companhia é reconhecida por sua governança corporativa alinhada aos mais elevados padrões de ética e transparência.

Recentemente, a seguradora alcançou a 10ª posição entre as 100 empresas Mais Inovadoras no Uso de TI, do IT Fórum, marcando o terceiro ano consecutivo na lista. No ano anterior, foi reconhecida entre as cinco líderes em inovação no setor de saúde e seguros pelo Prêmio Valor Inovação.

Comprometida com diversidade, inclusão e equidade de gênero, a empresa conquistou, pela sétima vez, o selo Great Place To Work®. Atualmente, integra a Lista Diversidade, o Ranking Mulher e o Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar na categoria Instituições Financeiras Seguradoras, eleita a 4ª melhor seguradora para se trabalhar no Brasil em 2024.

Especialista em Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a Junto Seguros já atendeu mais de 80 mil empresas, com mais de 1,8 milhão de apólices emitidas. A Junto Seguros alia sua atuação à valorização de pessoas e à inovação, sustentando uma agenda genuinamente comprometida com a transformação e o crescimento do país.

