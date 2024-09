MAPFRE segue na liderança como principal grupo segurador internacional que opera na América Latina

Companhia também permaneceu na primeira colocação no segmento Não Vida, com prêmios de US$ 7.327 milhões e 6,2% de participação de mercado. “Ranking de Grupos Seguradores na América Latina em 2023”, da MAPFRE Economics, listou os principais grupos de seguradoras que operam na região – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, se manteve na liderança latino-americana no negócio de “Não Vida”, com prêmios que totalizam US$ 7.327 milhões e uma participação de mercado de 6,2%. Os dados foram divulgados no mais recente estudo do “Ranking de Grupos Seguradores na América Latina em 2023”, elaborado pela MAPFRE Economics e editado pela Fundación MAPFRE, que classificou os principais grupos seguradores que operam na região com base no volume de prêmios e nos segmentos de Vida e Não Vida.Ainda segundo o estudo, no ranking geral a companhia espanhola é o principal grupo segurador internacional que opera na América Latina, com US$ 10,559 milhões em prêmios em 2023, um aumento de 14,4 % em relação ao ano anterior, e uma participação de mercado de 5,2%.

As seguradoras que atuam na América Latina encerraram o ano passado com um crescimento de 17,1% nos prêmios subscritos, com destaque especial para os resultados do Brasil, México e Argentina. Na classificação geral, os 25 principais grupos seguradores na América Latina registraram US$ 126.950 milhões em 2023, um aumento de 19,38% em relação ao ano anterior. Se reduzirmos a perspectiva aos 10 maiores grupos, o crescimento anual será de 17,24%.

Dessa forma, o mercado de seguro latino-americano registrou um volume total de US$ 203.354 milhões em prêmios, em comparação com os US$ 173.675 milhões de 2022. Destacando por ramos, os prêmios dos seguros de Não Vida subiram para US$ 117.336 milhões (17,07% a mais) e os de Vida para US$ 86.018 milhões (17,1% a mais).

“Esta evolução positiva resulta de um crescimento equilibrado em ambos os ramos (Vida e Não Vida), que mostraram um comportamento favorável de 17,1%, contribuindo igualmente para o crescimento global. Entre os países com maior destaque por sua relevância no conjunto da atividade seguradora na região, o Brasil experimentou uma melhoria de 13,1%, o México de 33% e a Argentina de 20,7%”, segundo o Serviço de Estudos da MAPFRE.

Análise geográfica

Em 2023, o ramo de Não Vida representou 57,7% dos prêmios na região, mantendo a porcentagem do ano anterior. Os mercados que apresentaram o maior crescimento foram México, com um aumento de 34,4%, Costa Rica com 24,4% e Argentina com 21,3%. Brasil, com 22,5% da participação de prêmios, México com 21,1% e Argentina com 15,9% são os mercados mais representativos neste ramo. Por grupos, a MAPFRE lidera o ranking de Não Vida com prêmios de 7.327 milhões de dólares (13,3% a mais) e uma participação de mercado de 6,2%, à frente de outros concorrentes como a alemã Talanx ou a americana Elevance.

O ramo de Vida, por sua vez, representava no final de 2023 42,3% do total do mercado segurador. A MAPFRE Economics salienta o crescimento do México, Costa Rica e Chile, com progressos de 31,3%, 30,6% e 28,9%, respectivamente. A maior parte da atividade seguradora do segmento de Vida na região, avaliada em dólares, está concentrada em três países: Brasil com 48,8% do total da região, México com 23% e Chile com 10% de participação de mercado. Estes três mercados representam conjuntamente 81,9% da evolução do ramo na América Latina.

A íntegra do relatório “Ranking de Grupos Seguradores na América Latina em 2023” pode ser acessada neste link (em espanhol).

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link:

