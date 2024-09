Allianz Seguros convida para almoço a diretoria da Aconseg-RJ

O encontro aconteceu nesta quarta-feira, 25 de setembro – O evento com as lideranças foi no restaurante Corrientes, na Marina da Glória, Zona Sul do Rio, nesta quarta, dia 25 de setembro. A diretoria da Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ), esteve reunida com o presidente da Allianz, Eduard Folch e Nelson Veiga, diretor Executivo Comercial da companhia, além de Livia Prata, diretora Comercial RJ/ES da Allianz e Cristiane Abreu, gerente da Filial Assessoria da seguradora. Segundo Luiz Philipe Baeta Neves, presidente da Aconseg-RJ, o encontro “foi muito produtivo, visto que conseguimos expor nossos anseios e sugestões de interesse comum das nossas assessorias”.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro.

Foto: Da esquerda para direita: Gilberto Villela, segundo Secretário da Aconseg-RJ; Nelson Veiga, diretor Executivo Comercial da Allianz; Jaqueline Rocha, segunda Tesoureira da Aconseg-RJ; César Augusto Braga, primeiro Secretário da Aconseg-RJ; Eduard Folch, presidente da Allianz; Livia Prata, diretora Comercial RJ/ES da Allianz; Cristiane Abreu, gerente da Filial Assessoria Allianz; Joffre Nolasco, primeiro Tesoureiro da Aconseg-RJ e Luiz Philipe Baeta Neves, presidente da Aconseg-RJ – Foto: Divulgação