Luzes Negras, do Grupo Bradesco Seguros, é reconhecido em premiação internacional da indústria de publicidade

Projeto recebeu o troféu Ouro na categoria Produção Gráfica no Festival El Ojo – O Luzes Negras, projeto que traz visibilidade para personalidades negras da história, foi premiado na 27ª edição do Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica 2024, um dos principais reconhecimentos na indústria da publicidade e comunicação da América Latina, realizada em Buenos Aires, na Argentina.

Troféu Ouro na categoria Produção Gráfica, a obra é composta por um livro com a história de 20 personalidades negras, que, a olho nu, é impossível de ser lido – uma representação do apagamento histórico. Mas, quando exposto à luz negra, suas páginas começam a revelar textos e imagens.

Desenvolvida pela agência AlmapBBDO, a iniciativa é uma parceria do Grupo Bradesco Seguros com GOMA/EmpregueAfro e Museu Afro-Brasileiro de Salvador. O livro está disponível, de forma digital, para quem quiser conhecê-lo. Ao acessar o site da Bradesco Seguros, aqui, o mouse é transformado em uma lanterna e proporciona aos leitores uma viagem pelas 90 páginas do ‘Luzes Negras’.

“Luzes Negras é um convite à reflexão e ao aprendizado, uma forma de celebrar nossas raízes e, ao mesmo tempo, construir um caminho mais consciente e respeitoso para todos. Temos muito orgulho fazer parte de um projeto de tamanha importância para a nossa sociedade”, destaca Ana Claudia Gonzalez, Superintendente de Marketing no Grupo Bradesco Seguros.

Em junho desse ano, Luzes Negras recebeu três prêmios no Festival de Criatividade Cannes Lions: a iniciativa conquistou Ouro na categoria ‘Design’ e bronze em ‘Print & Publishing’ e ‘Industry Craft’.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Ana Claudia Gonzalez, Superintendente de Marketing no Grupo Bradesco Seguros.