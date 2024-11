Carolina Vieira assume coordenação técnica de publicação sobre a história do Seguro Garantia no Brasil!

PROJETO EDITORIAL SEGUROS ENTRE LINHAS (Enter Books Edições – Editora da Agência Seg News) – A executiva Carolina Vieira, CEO da Lavoro Seguros, que também dirige o poadcast Casa do Seguro Garantia (@casadosegurogarantia), fechou parceria de colaboração com a Enter Books Edições (Editora da Agência Seg News) para atuar como Coordenadora Técnica do livro “Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil”. Conforme Ivanildo Sousa, Editor e Coordenador Editorial do “Projeto Seguros Entre Linhas”, a perspectiva é de que o livro seja lançado na 2a quinzena de março de 2025. O projeto também prevê o lançamento de outros títulos e temas, entre eles: Seguro de Transportes Cargas e “Comunicação, Marketing e Tecnologia no Mercado de Seguros. (Fonte: Agência Seg News)