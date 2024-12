Lideranças do Grupo Bradesco Seguros destacam as principais iniciativas de 2024 e abordam perspectivas para o próximo ano

Presidente do Grupo, Heads e executivos das companhias realizam tradicional café da manhã com jornalistas – Em evento realizado nesta terça-feira, 10, em São Paulo, Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros, acompanhado dos Heads das companhias e executivos da Holding do Grupo que compõem o grupo, ressaltou os grandes resultados obtidos até setembro/24 e as perspectivas para 2025.

“Nos primeiros nove meses, alcançamos cerca de R$ 90 bilhões de faturamento, representando um aumento de 14%. O crescimento de dois dígitos foi consistente, mês após mês, algo realmente diferenciado em qualquer atividade, inclusive na nossa”, celebrou Gontijo. O executivo também destacou os serviços e as assistências como um diferencial na hora da contratação. “Cada vez mais, a prestação de serviço se incorpora ao seguro. O que outrora se baseava na cobertura contratada, hoje, alarga o espectro de proteção para oferecer serviços que atendem as demandas das pessoas”.

O presidente da seguradora afirmou que, em 2025, a companhia seguirá com a ampliação das parcerias, integrando os ecossistemas e os segmentos de negócios e investindo na cadeia de valor do mercado de seguros, previdência e capitalização. “Oferecemos proteção para a sociedade brasileira, esse é o grande objetivo que desejamos atingir nas diversas áreas nas quais atuamos, e nós pretendemos fomentar ainda mais a cultura do seguro”, acrescenta.

Na ocasião, Gontijo destacou a bem-sucedida evolução da área comercial. “Há dois anos dividimos a área comercial, e isso nos deu um ganho de escala muito grande, possibilitando o crescimento em termos de faturamento. Saímos de um faturamento de R$ 6 bilhões ao mês para R$ 10 bilhões ao mês. Um resultado expressivo que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade”.

Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde, comentou sobre as expectativas para o próximo ano. “Após um período desafiador no setor, em 2022 e 2023, quando vimos uma sinistralidade muito maior, 2024 foi um ano de retomada, e esperamos que essa tendência continue em 2025.” Entre as estratégias de crescimento no segmento, o executivo destacou o investimento na customização e segmentação para os beneficiários, que estão em todo o país e que têm perfis de utilização diferentes, a evolução ainda maior nos canais de atendimento (que alcançou um NPS na zona de excelência) e na expansão do uso de inteligência artificial e do machine learning nas operações e áreas de inteligência.

Para Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, um dos focos será apoiar ainda mais o corretor. “Nossos produtos são 100% distribuídos por meio dos corretores, por isso, a criação e o aperfeiçoamento constantes dos nossos produtos e jornadas fazem parte da nossa estratégia. Além disso, estamos sempre atentos às demandas da sociedade. Em 2024, por exemplo, fomos a primeira companhia a lançar um seguro para o carro elétrico, além de viabilizar o uso de pontos Livelo para pagar o seguro de auto, que muito bem recebida pelo Corretor e Clientes”, disse.

Jorge Nasser, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização, destacou o crescimento dos portfólios no ano de 2024. “Na grade de previdência, chegamos a 110 produtos, e até setembro já havíamos batido o recorde de arrecadação, atingindo R$ 33,7 bilhões”. Além de destacar a evolução da captação líquida no segmento que superou todos os patamares históricos da Cia.

Já no segmento de vida, ressaltou o investimento em novos produtos, parcerias e plataformas, chegando a R$ 9,3 bilhões de prêmios emitidos de janeiro a setembro. “Também investimos na capitalização, que passou a incluir produtos sazonais.”

Para celebrar o encontro que apresentou um balanço do ano, Ivan Gontijo destacou, ainda, o equilíbrio entre a tecnologia e as pessoas, dois pilares importantes para a companhia. Para ele, a inteligência artificial veio para ficar, mas não para tomar o lugar do ser humano, e sim no sentido de dar mais robustez e mais conforto na hora da subscrição do risco e da precificação. “A comercialização digital é uma realidade, mas o canal do corretor ainda é o canal preferencial. Somos uma empresa de pessoas, feita por pessoas, para pessoas. E quando falamos de pessoas, falamos dos funcionários, dos corretores e dos nossos clientes”, finalizou.

Roberto Chamberlain, diretor-geral da Bradesco Seguros, Rodrigo Bacellar, líder da Atlântica Hospitais e Participações, Alexandre Nogueira, diretor de Marketing e Central de Relacionamento e Vinícius Cruz, diretor Financeiro também estiveram presentes no encontro.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.