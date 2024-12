BVIX quer os seguros ao alcance de todos os brasileiros

CVG-RJ apresenta a nova seguradora aos corretores de seguros do Rio de Janeiro – Durante café da manhã no dia 5 de dezembro, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), recebeu em sua sede a BVIX Seguradora, para apresentar a nova companhia ao setor do Rio de Janeiro. Criada no início do ano, a seguradora começou a operar em agosto, em São Paulo. Seu conceito é o de “seguradora butique”, com produtos inovadores, personalizados, acessíveis e fáceis de adquirir.

O evento foi aberto pelo presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros, dando um panorama do mercado segurador. “Por mais que a gente trabalhe, seguradores e corretores, nós ainda só atingimos cerca de 20% da nossa população. Não se consegue levar seguros para a grande massa de brasileiros. Citando alguns dados, na tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul este ano, há cada 10 empresas apenas duas tinham uma apólice de seguro. Enquanto um país com mais de 200 milhões de habitantes como o Brasil, tem 132 seguradoras, nosso vizinho Chile, que tem uma população bem menor, tem 256. Quando paramos para analisar friamente o mercado, posso afirmar que nós ainda estamos engatinhando”, frisa Calheiros, que com sua ampla experiência no setor é também cofundador e consultor na BVIX.

Inovação – Nesse cenário, a proposta da BVIX, que tem como acionistas os proprietários da quinta maior rede atacadista do país, o Grupo Dia a Dia, é trazer inovação, utilizando ferramentas tecnológicas que facilitem o processo de venda, contratação, distribuição e com produtos inclusivos, para todas as classes. Sempre através da atuação de corretores de seguros, mas com pontos de venda que aproximem os consumidores do produto como, por exemplo, vender seguros em supermercados, o que acontecerá a partir de janeiro de 2025.

Segundo Calheiros, não é só vender, a ideia é popularizar a cultura do seguro. “A pessoa vai ao supermercado comprar a ração do seu pet e ao lado da gôndola da ração, haverá um seguro pet a venda. Nomeamos um corretor de seguros por região, interessado em vender aquele produto, e através de gifts cards (espécie de cartões-presentes) a pessoa terá ali uma cobertura completa para o pet que poderá ser adquirida através de um simples QR Code”, explica.

Mulheres protegidas – Para falar sobre os produtos da BVIX, estavam presentes Valéria Nogueira, gerente Comercial e Elvis Ferreira, executivo de Contas da seguradora. A companhia oferece soluções como os Microsseguros, seguros de Vida (individual e coletivo), Auto Frota, Patrimonial, Propriedade e Responsabilidade Social, Equipamentos Agrícolas, Naútico, Garantia e outros. O grande diferencial é a personificação dos produtos. “O que propomos é que o corretor de seguros traga a demanda do cliente e assim nós criamos a solução com as coberturas que ele necessita. Dessa maneira, a cotação também será personalizada”, explica Valéria. Já criados por demanda existem os projetos BVIX Mulher (com coberturas que podem incluir a violência contra a mulher, por exemplo) e o Vida BVIX, plataformas que os corretores interessados podem se cadastrar.

Na opinião do diretor Social do CVG-RJ, Enio Miraglia, presente ao evento, a BVIX vai surpreender o mercado. “Ao combinar produtos inovadores e acessíveis, com uma estratégia de comercialização diferenciada, a seguradora trará novas oportunidades de negócios, desenvolvendo e fazendo crescer o setor no país”.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Da esquerda para a direita: Elvis Ferreira, executivo de Contas da BVIX Seguradora; Enio Miraglia, diretor Social do CVG-RJ; Valéria Nogueira, gerente Comercial da BVIX Seguradora e Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ.