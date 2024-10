Lançamento de MBA inédito reunirá grandes nomes

Na próxima quinta-feira, 3 de outubro, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) lançará oficialmente o inédito MBA em Finanças e Seguros, em evento especial no auditório do Banco Santander, em São Paulo (SP).

Além de nomes de peso do meio acadêmico, casos dos coordenadores do curso, Carlos Heitor Campani e Luiz Macoto Sakamoto, e da diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro, o encontro reunirá personalidades de destaque em outros segmentos.

O diretor executivo do Santander, Murilo Riedel, participará da abertura oficial das atividades, a partir das 19h. Na sequência, Marcelo Mello, CEO da SulAmérica Investimentos, Vida e Previdência, apresentará o painel “Saúde Financeira”. Mello compartilhará suas experiências à frente da SulAmérica, destacando como a empresa atua na proteção e orientação de diferentes públicos, desde clientes a investidores, no contexto de investimentos responsáveis.

Robson Pereira, economista-chefe na Brasilprev, e Reinaldo Amorim, CFO do Grupo HDI, conduzirão o segundo painel do evento, “Sinergia, Finanças e Seguros”, a partir das 20h. Eles discutirão a crescente integração entre os mercados de seguros e finanças, explorando os desafios e oportunidades que surgem para profissionais que desejam ingressar e crescer nesses setores.

Módulo internacional

Após os painéis, os coordenadores acadêmicos do MBA apresentarão uma visão geral do programa e falarão sobre o papel crucial das finanças e dos seguros na economia brasileira e global. Os docentes também mostrarão como esses setores estão evoluindo e quais as habilidades necessárias para construir uma carreira de sucesso.

Encerrando o evento, Ronny Martins, gerente de Pós-Graduação e Programas Especiais da ENS, apresentará o módulo internacional do MBA, que é opcional e foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Connecticut (UConn). Essa parte do programa inclui uma semana de imersão focada em Gerenciamento de Riscos e Inovação, com aulas no Graduate Business Learning Center, em Hartford, além de visitas a empresas e instituições de destaque em Nova Iorque.

Acesse a página do novo MBA em Finanças e Seguros clicando neste link.

