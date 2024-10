Instituto Aon Inicia Nova Turma do Programa Jovem Seguro

A Aon plc (NYSE: AON), líder global em serviços profissionais, por meio do Instituto Aon, deu início à 11ª edição do Programa Jovem Seguro, projeto voltado à capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social. Em parceria com o Instituto Techmail, a iniciativa, que integra educação, formação e empregabilidade, tem como objetivo preparar os participantes para o mercado de trabalho, proporcionando conhecimento prático e teórico.. O programa conta com uma taxa média de empregabilidade de 88%.

Com 35 jovens matriculados, esta edição terá duração de três meses e meio, em formato híbrido, com aulas presenciais e à distância, totalizando 270 horas de formação. Além disso, os alunos contarão com 7 horas de mentoria e participação em 40 palestras, ministradas por voluntários da Aon e parceiros.

Durante o programa, os jovens terão a oportunidade de interagir semanalmente com o ambiente corporativo da Aon e, duas vezes ao mês, participar de atividades pedagógicas no Instituto Techmail. Ao todo, 75 voluntários, entre palestrantes, mentores de TCC e apoio, estão engajados em contribuir para o sucesso dos estudantes.

Os alunos recebem todo o suporte necessário para o acompanhamento das aulas, incluindo notebooks em regime de comodato, fornecidos pelo Instituto Aon. Além disso, empresas parceiras como Sompo, Zurick, Fairfax, MAPFRE, Tokio Marine e a própria Aon contribuem com materiais escolares, garantindo que os inscritos estejam devidamente equipados para as atividades.

“Estamos muito entusiasmados em dar as boas-vindas e acompanhar os novos alunos nesta jornada. Um dos propósitos do Instituto Aon é promover a inclusão e a empregabilidade por meio da educação, e o Programa Jovem Seguro é um exemplo claro desse compromisso,” afirma Jose Luis Plana, CEO Brasil na Aon.

O Programa Jovem Seguro reforça o apoio da Aon com o desenvolvimento de talentos e a criação de oportunidades para pessoas de comunidades em situação de vulnerabilidade, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho e contribuindo para a transformação de suas realidades.

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para dar melhor forma às decisões, para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Por meio de insights analíticos, expertise globalmente integrada em Risk Capital e Human Capital e soluções localmente relevantes, nossos colegas oferecem aos clientes em mais de 120 países a clareza e a confiança necessárias para tomar as melhores decisões sobre riscos e pessoas que os ajudem a proteger e a ampliar seus negócios.

Siga a Aon no LinkedIn, X, Facebook e Instagram. Mantenha-se atualizado acessando a sala de imprensa da Aon e assine nosso boletim informativo aqui: https://aon.mediaroom.com/get-news-alerts-by-email