Instituto Rodobens abre vagas gratuitas para nova edição do projeto Jovens de Futuro

Curso que apoia jovens no ingresso ao mercado de trabalho recebe inscrições até o dia 5 de julho – O Instituto Rodobens apresenta mais uma edição do Jovens de Futuro, projeto de incentivo à qualificação profissional para a busca do primeiro emprego ou na recolocação no mercado de trabalho. De forma gratuita, o curso atende jovens de 16 a 24 anos em todo País, com vagas ilimitadas.

Com mais de dez temas que serão abordados, o programa está com inscrições abertas até o dia 5 de julho. Nesta edição, a empresa também conta com o apoio da ONG Amigas Empreendedoras, que participará com palestras sobre saúde mental, dresscode e vendas.

“Nas últimas edições, tivemos mais de 170 participantes e pudemos auxiliar no desenvolvimento de competências importantes para o mercado de trabalho e para o crescimento de cada um deles, estando próximos do nosso público e contribuindo para o progresso desses profissionais”, ressalta Ricardo Gazzi, diretor do Instituto Rodobens.

Ao final do curso, os destaques também poderão participar dos processos seletivos das Empresas Rodobens. “Acreditamos que a capacitação e o aprendizado são palavras-chave, como também o maior incentivo para proporcionar novas oportunidades para jovens que querem avançar em suas carreiras”, acrescenta o diretor.

O programa Jovens de Futuro acontece de forma gratuita, 100% on-line e as aulas têm início em 15 de julho. Para participar, o aluno precisa ter disponibilidade para acessar as aulas e não ter vínculo empregatício com a Rodobens. A inscrição pode ser feita pelo link https://forms.office.com/r/izxzRrPQuR.

Serviço

Programa Jovens de Futuro

Inscrições: até 5 de julho

Início das aulas: 15 a 19 de julho

Link para inscrição: https://forms.office.com/r/izxzRrPQuR.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP) presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.