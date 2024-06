Grupo Bradesco Seguros reforça portfólio com foco nos pequenos negócios brasileiros

No Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas, seguradora destaca soluções para segmento responsável por 30% do PIB brasileiro – No dia em que é celebrada internacionalmente a relevância das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs), o Grupo Bradesco Seguros reforça suas soluções destinadas a esse segmento, responsável por 99% dos negócios nacionais, segundo o Ministério da Economia. Com atualizações e lançamentos que visam a modernização e adequação às necessidades do setor, o Grupo Segurador dispõe de produtos com foco em saúde, vida, previdência, residência, automóveis e proteção cibernética.

O objetivo é oferecer soluções customizadas para esses públicos – que, juntos, movimentam cerca de 30% do PIB brasileiro –, independentemente do tamanho ou formato do negócio, proporcionando uma ampla gama de proteção, seja para os donos, funcionários ou mesmo para os próprios estabelecimentos.

Conheça algumas soluções do Grupo Bradesco Seguros para as MPMEs

Previdência

Para possibilitar a configuração e implantação simplificada de planos de previdência para o segmento de Pequenas e Médias Empresas (PMEs), a Bradesco Vida e Previdência acaba de lançar o Tag Prev PJ, solução destinada para quem tem dez ou mais funcionários e/ou faturamento mensal no plano entre R$ 10 mil e R$ 50 mil. O produto contempla as modalidades PGBL e VGBL e os participantes têm acesso por meio digital a diversas informações e serviços do plano, como simuladores, saldos e movimentações, informes de rendimentos, entre outros.

Seguro de vida

No segmento de Seguro de Vida, a companhia conta com a família de produtos Empresarial Flexível, que vem registrando recorde de prêmios emitidos mês após mês e, somente em maio, faturou mais de R$ 16 milhões. Dentre eles, está o seguro Empresarial Flexível Capital Global, uma solução completa e flexível para as PMEs, com coberturas que podem ser adequadas às necessidades de proteção de cada empresa com foco em colaboradores, sócios e dirigentes. O produto oferece duas modalidades de contratação: Vida em Grupo e Acidentes Pessoais, e conta com diferenciais, como assistência cesta básica e assistência cesta natalidade.

Já o Empresarial Flexível Pessoa Chave é um seguro de vida que visa minimizar os impactos financeiros e/ou patrimoniais em razão do falecimento de um dos sócios da empresa. Nesse caso, como beneficiária do seguro, a empresa contratante poderá utilizar esse capital para pagar aos herdeiros legais o valor correspondente às cotas do sócio falecido sem precisar utilizar recursos do caixa.

Saúde

Com mais de um milhão de beneficiários, o segmento SPG (Seguro para Pequenos Grupos), que contempla as empresas PMEs, representa cerca de um quarto da base de segurados da Bradesco Saúde. Dentre as soluções, está o Bradesco Saúde Efetivo, produto que se destaca pela oferta de redes desenhadas de acordo com a realidade de cada região. O formato tem sido bem aceito: no primeiro trimestre de 2024, a Bradesco Saúde registrou crescimento de 21% da base de beneficiários dos planos regionais, em comparação ao mesmo período de 2023.

Além disso, a nova modalidade de produtos com Reembolso Específico tem foco no atendimento na rede referenciada e possibilidade de reembolso para livre escolha de profissionais em consultas médicas e honorários médicos de paciente internado, nos limites contratuais.

Ramos elementares

O Seguro Empresarial oferece proteção para diversos segmentos, de estabelecimentos comerciais a prestadores de serviços, como bares e restaurantes, consultórios e clínicas hospitalares, hotéis, academias e outros. Entre os principais atrativos estão a cobertura para a deterioração de itens refrigerados, despesas referentes à perda de ponto comercial, responsabilidade civil a terceiros e outras proteções personalizadas para cada tipo de negócio.

Outro destaque é o produto Residencial Sob Medida, que contempla coberturas e assistências para atividade comercial na residência, como proteção para máquinas, móveis, utensílios, mercadorias e matérias-primas diretamente relacionados com a atividade profissional do segurado, cujo ramo esteja devidamente enquadrado na legislação para os Microempreendedor Individual (MEI).

Além disso, a empresa oferece, ainda, o Seguro para Riscos Cibernéticos PME, criado em parceria com a Swiss Re Corporate Solutions, um produto revolucionário que combina a rede de distribuição da Bradesco Seguros com a experiência operacional da Swiss Re. O resultado é uma oferta única que simplifica o processo de seguro e oferece uma proteção eficaz contra ameaças cibernéticas para pequenas e médias empresas com faturamento de até R$ 160 milhões por ano.

Automóveis

A Bradesco Seguros garante proteção para frotas em pequenas e médias empresas. O cliente tem a opção de contratar a cobertura de cada veículo de acordo com a sua necessidade, ou seja, com ampla flexibilidade. Entre as opções de proteção, estão coberturas para colisão, incêndio, roubo, danos para terceiros (tanto materiais como corporais), com opção de garantia única, extensão de perímetro, acidente pessoal por passageiro, cobertura para carroceria e equipamento, entre outras.

Também tem uma gama de serviços como Assistência Dia e Noite com opções de 200 até 1200 Km, e opção de contratação com limitação para pane com custos mais atrativos do que a opção completa; Serviço de Vidros; Lanternas, Faróis e Retrovisores. Uma vantagem exclusiva do Bradesco Seguro Auto Frota é o reboque limitado a 100 km para veículos de passeio e 200 km para veículos de carga, em caso de sinistro, mesmo para clientes que não contrataram o pacote de Assistência Dia e Noite.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.