Grupo Sabemi anuncia novo posicionamento

“Com você desde sempre” vai reforçar a presença da marca junto a clientes, parceiros e colaboradores – Há mais de 50 anos referência no ramo de seguro de pessoas, previdência e serviços financeiros, o Grupo Sabemi está lançando um novo posicionamento no mercado. “Com você desde sempre” é o mote da campanha já disponível no YouTube (Link) e que dará o tom da comunicação com os clientes, parceiros e colaboradores a partir de 2025.

Desenvolvido pela área de Marketing da companhia que, desde outubro, é liderada por Kauã Sommer, o novo posicionamento vai reforçar a presença da marca a partir de um dos principais pilares da atuação do Grupo Sabemi: a sólida relação de confiança estabelecida com seus diferentes públicos há mais de cinco décadas. “Desde que foi fundada, há 51 anos, a Sabemi tem como missão estar ao lado dos seus clientes, parceiros e colaboradores, sendo um porto seguro especialmente nos momentos de maior dificuldade. Este novo posicionamento reforça essa missão e enaltece o longo relacionamento que temos com quem confia na nossa marca”, explica o novo head de Marketing do Grupo Sabemi.

Em mais de uma década de carreira, Kauã Sommer atuou em agências de publicidade, em empresas dos mercados bancário e financeiro, em bancos, cooperativas de crédito e em fintechs/startups. Mais recentemente, exercia o cargo de head de Produtos de uma startup catarinense, um banco digital com foco no nicho condominial.

Na Sabemi, Kauã tem como missão promover o protagonismo do marketing na companhia e desenvolver estratégias com foco nos negócios das três áreas de atuação da empresa: seguro de pessoas, previdência e serviços financeiros. “É uma missão desafiadora e, ao mesmo tempo, muito gratificante. O Grupo Sabemi tem uma sólida trajetória no mercado e chego com a expectativa de contribuir e aprender com esta história de mais de cinco décadas”, ressalta o head de Marketing.

Fortalecimento da marca

O novo posicionamento – “Com você desde sempre” – reflete o atual momento do Grupo Sabemi que, cada vez mais, vem investindo no fortalecimento da marca junto aos seus públicos por meio da inovação, da otimização dos processos e da ampliação do portfólio de produtos e assistências. Na área de seguros, a aposta é em soluções alinhadas a tendências do mercado como a diminuição da burocracia e o autosserviço, como a plataforma SimpleSeg, que vem garantindo maior autonomia e agilidade aos corretores parceiros ao reunir, em um só lugar, todas as informações sobre os produtos Sabemi. Em outra frente, na área de previdência e serviços financeiros, a companhia tem se destacado pela ampliação da oferta de crédito aos seus mais de dois milhões de segurados em todo o Brasil.

Sobre a Sabemi



O Grupo Sabemi atua há mais de 50 anos no ramo de seguro de pessoas, previdência e serviços financeiros. Presente em todo o Brasil, a companhia tem como foco a proteção e a segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de dois milhões de segurados. Para isso, conta com sucursais e canais digitais, além de mais de 300 representantes e corretores cadastrados. Dentre os principais reconhecimentos do Grupo, estão premiações na área de gestão de pessoas como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB. Saiba mais em www.sabemi.com.br ou @sabemibrasil.

Foto: Kauã Sommer