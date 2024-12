ANSP lança 7ª edição do E-book

A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) acaba de lançar a sétima edição do e-book Seguros em Artigos de Acadêmicos. Essa obra é um canal de comunicação entre a ANSP e o mercado que fomenta e viabiliza a produção e difusão do conhecimento. Dividido em cinco partes, Doutrina: Contribuições profundas de nossos Acadêmicos sobre temas como riscos financeiros, seguros inclusivos, ESG, riscos climáticos, seguros de danos e o impacto das legislações recentes no mercado segurador; Artigos Orientados por Acadêmicos: Trabalhos de alunos orientados por membros da ANSP, trazendo perspectivas inovadoras sobre educação em seguros, métodos de análise de riscos e cenários futuros; Artigos do Boletim ANSP por Temas: Análises precisas sobre temas como ciência atuarial, direito do seguro, inteligência artificial, seguro agrícola, seguro de vida e responsabilidade civil, entre outros; Resumo dos ANSP Cafés: Uma rica compilação dos principais debates realizados em 2024, abordando tópicos como ESG, Solvência II, formação de profissionais e o marco legal dos seguros e Produção Parcerias Acadêmicas: Capítulo sobre o Brasil do livro Financiamiento de la Salud Pública en América Latina: Estudios sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Essa nova edição do e-book reafirma o compromisso da ANSP com o desenvolvimento técnico e científico do setor de seguros, promovendo um ambiente de estudo, pesquisa e inovação contínua.

Clique aqui para conferir a nova edição do e-book:

https://www.anspnet.org.br/wp-content/uploads/2024/12/e-book_edicao_7.pdf

Saudações Acadêmicas,

Rogério Vergara

Presidente