Grupo MAG moderniza unidade de Cuiabá e mira crescimento no estado

Com a iniciativa, a companhia reforça sua presença na capital mato-grossense e planeja crescimento acima de 15% na produção – Com 191 anos de atuação ininterrupta no mercado brasileiro de vida e previdência, o Grupo MAG anuncia um novo ciclo de sua presença no Centro-Oeste do país com a modernização da unidade de Cuiabá, uma das mais tradicionais da companhia. A atualização da estrutura marca um novo momento da operação local, alinhando a estratégia de crescimento da companhia ao seu compromisso com o fortalecimento econômico e social do Mato Grosso.

Liderada pela superintendente Heive Ananda Franco Camacho, profissional de referência no mercado segurador, a operação passa a atuar em um espaço mais moderno, alinhado aos planos de crescimento sustentável da seguradora e às demandas do mercado mato-grossense. A expectativa é que as novidades contribuam para um crescimento superior a 15% na produção em 2026, impulsionando a atuação da rede na região Centro-Oeste do país.

No estado, o setor de seguros mais que dobrou sua receita no acumulado entre 2020 e 2025, atingindo 163,5%, percentual superior ao desempenho nacional, de 127,7%, e ao da região Centro-Oeste, que registrou alta de 76,7% no período. O mercado mato-grossense representa 18,5% da receita líquida da região Centro-Oeste, considerando janeiro a dezembro de 2025, com destaque para os segmentos de Vida Individual, Prestamista e Acidentes Pessoais. Os dados são da SES/Susep.

No período, a MAG se destacou na região em receita líquida especialmente no segmento de Doenças Graves e Vida Individual, com altas de 147,1% e 145%, respectivamente, no comparativo com 2024. Além disso, a seguradora registrou crescimento de arrecadação superior a 81% no período, e ultrapassou 165,5% da meta anual de vendas no estado. Para este ano, a unidade planeja crescer 126,2% no acumulado de comercializações.

Para Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG, a modernização da unidade representa o trabalho constante da companhia para o fortalecimento do setor no estado. “O mercado segurador mato-grossense tem se mostrado bastante promissor. Ao ampliarmos nossa presença em Cuiabá, reafirmamos nosso compromisso em oferecer segurança financeira para famílias, pequenos empreendedores e trabalhadores, demonstrando nossa confiança no potencial da região e nossa contribuição para a proteção financeira e o desenvolvimento econômico local”, destaca.

Com 2 gerentes e mais de 77 corretores cadastrados, a sucursal atende anualmente mais de 1.312 clientes e conta com mais de 8,5 mil clientes de vida individual, buscando ampliar cada vez mais o acesso à proteção financeira das famílias da região Centro-Oeste do país. A seguradora ocupa o segundo lugar nas contratações no segmento de Planos Tradicionais, com 15,2% participação no estado. Além disso, em 2025, a unidade de negócios registrou o pagamento de mais de R$ 10 milhões em benefícios, o que reflete a confiança conquistada junto ao mercado local.

Para Heive, a modernização da unidade representa um fortalecimento direto do ecossistema local. “Nós, da unidade MAG de Cuiabá, contamos com uma equipe altamente engajada e corretores que conhecem profundamente o mercado regional. Nosso principal diferencial é oferecer um portfólio amplo de produtos e soluções, com capacidade de atender às necessidades da região. A nova estrutura nos permite avançar ainda mais, democratizando o acesso à proteção financeira em diferentes momentos da vida das pessoas”, afirma a superintendente.

Com 191 anos de atuação, a MAG Seguros está presente em todo o país com 56 unidades de negócios e segue ampliando sua capilaridade nacional.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 56 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.