Bradesco Vida e Previdência lança “Proteção a Dois”, produto pioneiro que amplia o acesso à proteção financeira para quem compartilha responsabilidade

Produto permite proteger duas pessoas em um único contrato, com formação de reserva financeira e foco em novas estruturas familiares e societárias – A Bradesco Vida e Previdência anuncia o lançamento do Proteção a Dois, solução pioneira no mercado que possibilita proteger duas pessoas em uma única contratação, combinando cobertura por morte com formação de reserva financeira. O produto foi desenvolvido para atender relações em que há dependência econômica mútua, como amigos , sócios ou outras estruturas que envolvam dependência financeira, com uma proposta mais simples, acessível e eficiente.

A iniciativa surge em um contexto de transformação no perfil das famílias brasileiras. Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE em 2025, mostram que 13,9 milhões de famílias no país são formadas por casais sem filhos, o equivalente a 24,1% do total, quase um em cada quatro lares. Esse foi o tipo núcleo familiar que mais cresceu nas últimas décadas. Além disso, há forte presença de sociedades informais ou compostas por dois sócios, estrutura predominante em grande parte das pequenas empresas.

São nesses cenários que o Proteção a Dois se posiciona, trazendo uma proposta ainda pouco explorada no setor, de uma solução única que reconhece e protege com a mesma cobertura, relações construídas em parceria, sejam elas afetivas ou profissionais.

“Quando duas pessoas dividem planos, contas e responsabilidades, existe uma preocupação silenciosa sobre o que acontece se uma delas faltar. Desenvolvemos uma solução que reflete essa realidade e que realmente ajuda quando mais se precisa, sem complicação”, afirma Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Na prática, o produto funciona como uma proteção conjunta: duas vidas estão cobertas dentro do mesmo contrato, com indenização no mesmo valor para ambas, o que permite que o produto tenha um custo bastante acessível. Ao mesmo tempo, parte do valor pago é destinada à formação de uma reserva financeira, que pode ser resgatada conforme as condições do plano e é atualizada com base em títulos públicos atrelados ao IPCA do IBGE.

A proposta ganha relevância especialmente em situações concretas. Em dois amigos com despesas compartilhadas, como aluguel, financiamento ou custos fixos do dia a dia, a ausência de um dos parceiros pode gerar um impacto financeiro imediato. Com o Proteção a Dois, o sócio ou parceiro recebe o valor contratado e ganha fôlego para reorganizar a vida, manter compromissos e atravessar o período de transição com mais estabilidade. Em casos de não haver mais reponsabilidades compartilhadas, há ainda a possibilidade de resgate dos valores acumulados, conforme as regras do produto.

O Proteção a Dois também amplia o acesso à proteção ao eliminar etapas tradicionalmente associadas à contratação, como a necessidade de declaração pessoal de saúde, além de incluir assistências como serviço funeral e segunda opinião médica internacional.

Com cobertura vitalícia e possibilidade de contribuições mensais, o produto permite diferentes níveis de planejamento, respeitando a realidade financeira de cada perfil.

“Com o Proteção a Dois, a Bradesco Vida e Previdência reforça seu papel na criação de soluções inovadoras e alinhadas às transformações da sociedade, contribuindo para ampliar o acesso à proteção financeira no país”, complementa Scripilliti.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência