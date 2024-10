Grupo HDI expõe no CCS-SP os objetivos de suas marcas

No encontro com corretores de seguros, executivos do grupo apresentaram as novidades das marcas HDI, Yelum e Aliro – Convidados especiais do almoço do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), realizado no dia 23 de outubro, no Terraço Itália, os executivos do Grupo HDI prenderam a atenção dos associados com a apresentação das novidades das marcas HDI, Yelum e Aliro.

Recebido pelo mentor do CCS-SP Álvaro Fonseca e diretoria, o CEO do Grupo HDI, Eduardo Dal Ri, comentou a dimensão da marca HDI, que se tornou um conglomerado ao incorporar as marcas Sompo Consumer, Liberty e Aliro, além da própria HDI Seguros. Ele, que participou da criação da marca Yelum, novo nome da Liberty, reverenciou a trajetória individual de cada empresa, destacando a importância de respeitar os colaboradores e os corretores.

Promessa cumprida

Dal Ri, que participou do encontro do CCS-SP pela primeira vez, veio acompanhado do vice-presidente Comercial, Marcos Machini; do diretor Comercial, Paul Douglas Canarin; e de outros membros da equipe. Coube a Machini apresentar a nova configuração do Grupo HDI após as fusões. “Estou feliz em voltar aqui, após um ano, e cumprir a promessa de que nada mudaria no dia a dia de vocês”, disse.

Outra promessa feita pelo vice-presidente um ano atrás era de que a consolidação das empresas resultaria em mais opções de negócios. Mas, em roadshows pelo Brasil, ele disse ter se deparado com o temor de alguns corretores em relação à concentração de mercado e a consequente redução de produtos. Machini argumentou que no ramo auto, por exemplo, as maiores seguradoras oferecem cerca de 40 produtos. Na HDI, são 15.

A ampliação do portfólio de produtos foi outro argumento de Machini para reforçar os pontos positivos da nova configuração do Grupo HDI. Com as fusões, o grupo se tornou o segundo maior no ramo de seguro automóvel e também passou a ocupar a segunda colocação nos seguros de propriedade e de responsabilidade civil. “Atualmente, operamos com todos os produtos, exceto seguro de animais e aeronáuticos”, disse.

Machini observou que, além de ganhar mais capacidade de precificação do que antes, agora o Grupo HDI também conta com maior limite para aceitação de riscos. Segundo ele, na prática, as três marcas irão operar separadamente com seus sistemas e produtos, mas sob a gestão do grupo. “A Yelum ficará com a maior parte da carteira de varejo e a HDI com ramos especiais”, disse. Já a Aliro é tratada como uma marca de entrada, com produtos mais acessíveis.

Por fim, Machini abordou a internalização da assistência aos segurados por meio da aquisição da marca Fácil Assist. “Passamos por crise nesse setor e entendemos que a única solução seria o contato direto com o prestador de serviços”, disse. Segundo ele, a rede de prestadores foi ampliada e conta com capacidade para atender a demanda de todas as assistências, de residencial a automóvel.

Homenagem

Durante o evento, o CCS-SP deu as boas-vindas aos novos associados Priscila de Santi Brandão Pereira e Ricardo Montenegro. O Clube também prestou homenagem aos 90 anos do Sincor-SP, entregando uma placa ao presidente Boris Ber. O mentor Álvaro Fonseca agradeceu a participação do Grupo HDI e reiterou que o CCS-SP está aberto às manifestações do setor. “O Clube é um espaço de debates e de troca de ideias sobre o nosso mercado”, disse.