Akad Seguros anuncia Marcelo Mattioli como novo COO

Ex-BCG chega para liderar áreas de pós-venda, incluindo operações de seguros e sinistros, além do novo time de atendimento – A Akad acaba de anunciar Marcelo Mattioli como novo COO (Chief Operation Officer) da seguradora. O diretor operacional da Akad chega para integrar o comitê executivo empresa, assumindo a liderança das áreas de pós-vendas, incluindo operações de seguros e sinistros, além do novo time de atendimento

Com mais de 10 anos de experiência em ambientes dinâmicos, Mattioli traz um histórico sólido de liderança e transformação em organizações de alto crescimento, alta performance e centradas em servir os clientes. Mais recentemente, atuou como VP de Produto na Hotmart, onde liderou unidades de produtos e gerenciou uma equipe de aproximadamente 100 pessoas. O executivo também acumula uma passagem de destaque pelo Boston Consulting Group (BCG).

“Temos um time qualificado, multifuncional e muito determinado a criar coisas novas”, afirma Mattioli. “Estou confiante que esta equipe tem tudo para não apenas impulsionar o sucesso da seguradora, mas também contribuir com a transformação digital da indústria de seguros”, acrescenta o novo COO da Akad.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.