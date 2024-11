Grupo Fetra marca presença na FENATRAN 2024

De 05 a 08 de novembro de 2024, o Grupo Fetra, referência nacional em seguros de transporte de cargas, participa da FENATRAN, maior feira da América Latina dedicada ao setor de transporte rodoviário de cargas. Realizada no São Paulo Expo, o momento é o ponto de encontro para negócios, networking e inovações tecnológicas, reunindo os principais players do segmento e uma vasta comunidade de profissionais especializados.

Com mais de duas décadas de experiência, o Grupo Fetra se destaca por oferecer suporte técnico e operacional a uma ampla rede de mais de 3 mil corretores em todo o Brasil. Além disso, a empresa gerencia um portfólio de prêmios que ultrapassa 65 milhões de reais, consolidando-se como um nome de confiança e inovação no setor. Durante o evento, o Grupo Fetra apresentará suas soluções personalizadas e ágeis para o transporte de cargas, reforçando sua missão de impulsionar o crescimento e a segurança do mercado.

O CEO do Grupo Fetra, Rogério Bruch, destaca a relevância da participação na feira: “Estar presente na FENATRAN é uma oportunidade estratégica para o Grupo Fetra, pois reforça nossa posição de liderança e compromisso com a evolução do mercado de transporte de cargas. É uma chance de fortalecer laços com nossos parceiros, explorar novas tecnologias e apresentar soluções que tornam as operações de nossos clientes mais seguras e eficientes. Nossa missão é estar ao lado dos corretores e transportadores, oferecendo não apenas produtos, mas soluções completas que agreguem valor real ao seu dia a dia.”

Além do CEO, a CSO Paula Bruch, o CRO Vitor Hoffmann, a COO Ana Karine e o Head Demais Ramos Rogério Hank também marcam presença na FENATRAN, em São Paulo.

Sobre o Grupo Fetra:

O Grupo Fetra, com mais de 20 anos de atuação e uma equipe de 50 colaboradores, é uma referência nacional em seguros de transporte de cargas, gerenciando mais de 65 milhões de reais em prêmios. Com expertise reconhecida, a empresa oferece suporte técnico e operacional a mais de 3 mil corretores em todo o Brasil, destacando-se pela agilidade, credibilidade e soluções personalizadas que impulsionam o crescimento no setor.