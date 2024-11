APVS Truck recebe empresários do transporte na Fenatran e reforça o impacto do associativismo

No dia 5, a APVS Truck, associação de proteção veicular especialista em veículos pesados com 11 anos de atuação no segmento, recepcionou empresários parceiros do SETCESP (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região) em seu estande na Fenatran. A visita, que contou com uma programação especial, destacou a regulamentação mutualista e o crescimento expressivo da APVS Truck nos últimos anos.

Durante uma visita guiada, empresários conheceram as principais inovações e soluções tecnológicas do setor, passando por estandes de empresas até chegarem ao espaço da APVS Truck. Alex Topal, presidente da associação, comentou sobre. “É um momento muito significativo para a APVS como um todo. Por meio da força do associativismo vivemos um marco para o segmento, que é a regulamentação do setor. Isso mostra a nossa credibilidade aqui na Fenatran, refletido no tamanho do nosso estande, cinco vezes maior que o da última edição.”

A presidente executiva do SETCESP, Ana Jarrouge, celebrou a parceria. “Nosso compromisso com a APVS Truck, firmado na última edição da Fenatran, é motivo de muita alegria, principalmente com a grande aceitação no mercado, e de nossos associados, que estão satisfeitos com os seus serviços. Esse é o reflexo do potencial de crescimento do setor de proteção veicular, e estamos confiantes no impacto positivo dessa colaboração para o futuro do transporte”

Para Marcelo Scattini, diretor comercial da APVS Truck, ter o SETCESP dentro do seu estande demonstra a conexão da associação com o TRC. O dirigente conclui que a regulamentação do setor associativista no Brasil reforça todo o trabalho construído até hoje. “Ninguém chega onde a gente chegou do dia para a noite. É um trabalho feito com muita dedicação, olhando diretamente para quem move o setor, que é o caminhoneiro e o empresário do transporte.”

Sobre a APVS:

A APVS Truck é uma associação de proteção veicular especialista em veículos pesados com mais de 11 anos de atuação no segmento, protegendo o veículo associado desde a ocorrência mais corriqueira até aquelas de maior complexidade, garantindo segurança e tranquilidade em todos os momentos.

A APVS Truck tem como preceitos promover o associativismo, a satisfação do associado, a valorização e o respeito às pessoas, à responsabilidade social e atender com excelência, integridade e sustentabilidade.