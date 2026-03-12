Grupo Bradesco Seguros participa do CONSEGNNE, um dos principais encontros do mercado de seguros nas regiões Norte e Nordeste

Evento reúne executivos, corretores e especialistas para discutir inovação, relacionamento e oportunidades de negócios no setor – Nos dias 13 e 14 de março, o Grupo Bradesco Seguros participa da 6ª edição do CONSEGNNE – Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste, realizado no Centro de Convenções de Salvador (BA). Sob o mote “A Inovação Construindo Relacionamentos e Negócios”, o evento reunirá corretores, lideranças do setor e executivos das principais seguradoras para discutir tendências, desafios e oportunidades para o desenvolvimento do segmento.

Na sexta-feira (13), primeiro dia de evento, o diretor comercial de Vida e Previdência, Fabio Tobias; o diretor comercial da Bradesco Saúde, Flávio Bitter; os superintendentes seniores de Vida e Previdência, Marcelo Rosseti e Ricardo Ferraz; e os superintendentes de Auto e Ramos Elementares, Mateus Nunes, Alexandre Ayres e Emerson Vieira; representarão o Grupo Segurador nas Salas de Negócios Grupo Bradesco Seguros.

Já no dia 14 de março, sábado, Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, participará do painel da plenária “A Inovação Construindo Relacionamentos e Negócios”, ao lado dos CEOs de outras importantes seguradoras do País, e com a participação de Robert Bittar, vice-presidente da Fenacor e da ENS.

Nas salas de negócios, neste mesmo dia, a Companhia será representada pelos superintendentes seniores Paulo Cesar Martins (Auto e Ramos Elementares) e Pablo Guimarães (Saúde) e pelos superintendentes Ana Claudia Silva, Edson Lima, Romildo Rocha, Roberta Ferreira, Cristiane Pizolio Rodrigo Costa.

A programação do evento inclui painéis estratégicos, debates com lideranças do mercado e palestras voltadas à inovação, tendências e desenvolvimento de negócios, além de contarmos com a tradicional feira de exposições Exposeg dedicada ao networking entre seguradoras, corretores e assessorias. A Companhia conta, ainda, com um estande localizado no primeiro espaço do pavilhão, logo na entrada do evento, pensado para receber seus parceiros de negócios, congressistas e demais participantes.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.