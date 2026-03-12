6º ConsegNNE terá duas palestras de Zeca Vieira sobre o futuro das corretoras e o uso estratégico da inteligência artificial

A programação do 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e Nordeste (6º ConsegNNE) contará com duas participações do consultor de marketing Zeca Vieira, que abordará os caminhos para a evolução das corretoras diante das transformações tecnológicas e do novo comportamento do consumidor.

As apresentações serão realizadas nas Salas de Negócios Alba, no Centro de Convenções de Salvador, dentro da programação do congresso, que acontece nos dias 13 e 14 de março.

A primeira palestra será no dia 13 de março (sexta-feira), às 15h50, com o tema “Descubra como fazer o organograma híbrido da sua corretora do futuro: com pessoas e copilotos IA”. A apresentação contará também com a participação de Virginia Ladeira, coordenadora de Experiência do Cliente da Alba Seguradora, e Ana Marta Garcia, gerente executiva de Marketing e Comunicação da companhia.

Já a segunda apresentação ocorrerá no dia 14 de março (sábado), às 17h10, com o tema “O corretor do futuro: como manter a carteira de clientes e encantar o segurado em cada contato”, novamente com participação de Virginia Ladeira e Ana Marta Garcia no painel.

Nas duas apresentações, a proposta será refletir sobre como as corretoras podem organizar melhor suas operações e incorporar recursos digitais para ganhar eficiência, melhorar a experiência do cliente e ampliar oportunidades de negócios em um mercado cada vez mais dinâmico.

As palestras integram a programação das Salas de Negócios, espaço dedicado à capacitação prática dos corretores durante o congresso.

Realizado nos dias 13 e 14 de março, no Centro de Convenções de Salvador, o 6º ConsegNNE terá como tema central “A Inovação Construindo Relacionamentos e Negócios” e reunirá autoridades, especialistas e lideranças do mercado de seguros para discutir tendências, desafios e oportunidades para o setor.

Além da programação técnica, o evento contará com feira de negócios, atividades de networking e apresentações culturais, consolidando-se como um dos principais encontros do mercado de seguros no país.

Mais informações e a programação completa estão disponíveis em:

https://www.consegnne.com.br/

]

Sobre a ZVolution

Fundada em 2020 como ZV Consultoria, a ZVolution é uma consultoria boutique especializada em marketing, planejamento estratégico e gestão, com cases de impacto em seguradoras, corretoras, administradoras de benefícios e entidades de classe como o Sincor-SP. Com metodologia própria e foco em resultados tangíveis, apoia clientes em rebranding, cultura de projetos, branding institucional e eventos estratégicos.

Guiada pelo princípio de que estratégia com execução gera resultados reais, a ZVolution acredita que só cresce quando seus clientes crescem. Mais do que comemorar sua trajetória, a evolução para ZVolution simboliza o compromisso de construir, junto com seus parceiros, um futuro de maior protagonismo e inovação.