Grupo Bradesco Seguros lança série ‘Minutos da Longevidade’

Com quatro episódios, iniciativa reforça o pioneirismo da companhia no tema

Buscando novos formatos para falar sobre envelhecimento ativo, o Grupo Bradesco Seguros lançou, em junho, o projeto ‘Minutos de Longevidade’, uma série de quatro episódios curtos e práticos sobre o tema. Com convidados especiais, as pílulas de conteúdo abordam assuntos relacionados à saúde, aprendizagem ao longo da vida, participação social e sobre sentir-se seguro.



Para Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing da companhia, a série reforça o pioneirismo da companhia em debater e aprofundar o tema.

“Quando falamos em longevidade, o Grupo Bradesco Seguros possui um histórico relevante. Desde 2006, incentivamos a jornada para o envelhecimento com qualidade de vida, com iniciativas como o portal Viva a Longevidade e o Fórum da Longevidade, que esse ano realizará sua 17ª edição. Acredito que temos um papel social em proporcionar informações de qualidade sobre a jornada para a longevidade, tema relevante para todas as idades e gerações”.

Apresentado por Alexandre Kalache, médico gerontólogo, presidente do ILC (International Longevity Centre) Brasil e consultor de longevidade do Grupo Segurador, o projeto celebra um novo olhar sobre a longevidade. Já disponível no canal do Grupo Segurador no YouTube, o primeiro episódio debate a “Década do envelhecimento ativo e saudável” com Rosangela Marcondes, influenciadora digital e criadora do perfil ‘It Avó’.



Com lançamentos mensais, os próximos episódios trarão a médica geriatra e vice-presidente do ILC no Brasil, Karla Giacomin, para uma conversa sobre a cultura do cuidado ao longo da vida; a cantora e atriz Zezé Motta para falar sobre vidas longas e melhores; e Pedro Janot, um dos maiores nomes do ramo empresarial brasileiro, par discutir a aprendizagem ao longo da vida.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.