BRASESUL TEM UMA NOVA DATA DEFINIDA: 20 e 21 de março de 2025.

Informamos a todos os Congressistas, Fornecedores, Patrocinadores e à comunidade em geral que, depois do ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul, da avaliação dos impactos e suas consequências e visando tomar decisões de forma responsável e segura, sempre primando pela entrega de qualidade e respeito a todos, o BRASESUL SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025!



A definição desta data foi embasada em informações seguras, consistentes e oficiais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, da Fraport, administradora do Aeroporto Salgado Filho e da FIERGS, onde deverá ser realizado o evento, e que nos dão a segurança de que, nesta data, o BRASESUL ocorrerá com o cuidado que merece e no momento de tranquilidade para todos.



Temos certeza de que o evento será ainda mais pujante, muito contribuirá para o nosso mercado e apoiará a reestruturação do Rio Grande do Sul.



Reiteramos a confiança na força do povo gaúcho para superar este momento difícil e agradecemos as mensagens de apoio recebidas, aos seguradores e demais patrocinadores que estão conosco, bem como aos que não estariam no BRASESUL e agora decidiram, em apoio ao Rio Grande do Sul, patrocinar e participar! Isto realmente nos trouxe a força que necessitávamos!



Permanecemos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas pelo nosso canal de WhatsApp +55 51 99973-4594 e disponibilizamos, além do site www.brasesul.com.br, nossas redes sociais: https://www.instagram.com/brasesul/ e www.facebook.com/brasesul.

Agradecemos sua compreensão e apoio!

Nosso muito obrigado!

Porto Alegre, RS, 1 de julho de 2024.

COMITÊ ORGANIZADOR BRASESUL 2024

SINCOR RS – SINCOR SC – SINCOR PR