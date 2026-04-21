Grupo Bradesco Seguros lança marketplace do Clube de Vantagens e amplia ecossistema de benefícios para clientes

A partir de 1º de abril, os clientes do Grupo Bradesco Seguros passam a contar com um novo benefício no Clube de Vantagens, plataforma que reúne benefícios exclusivos para segurados. A novidade é o lançamento de um marketplace que concentra, em um único ambiente digital, conveniência, economia e diversidade de ofertas, ampliando a proposta de valor da companhia.

A iniciativa reforça a evolução do grupo segurador na construção de um ecossistema mais amplo de soluções, com presença crescente na rotina dos clientes. “Esse movimento reflete nossa estratégia de ir além do papel tradicional da seguradora. Queremos estar presentes em diferentes momentos da vida dos nossos clientes, não apenas quando há uma necessidade, oferecendo soluções úteis, simples e relevantes no dia a dia”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing no Grupo Bradesco Seguros.

O marketplace do Clube de Vantagens surge como um diferencial ao integrar experiência, personalização e condições exclusivas em uma jornada mais fluida. A funcionalidade já estreia com mais de 350 marcas e um portfólio superior a 10 mil produtos, distribuídos em categorias como eletrodomésticos, tecnologia, beleza, moda, casa, serviços e alimentação.

Entre os diferenciais estão descontos, condições especiais de parcelamento, campanhas com frete gratuito, uso do saldo de cashback no pagamento e acompanhamento dos pedidos pelo aplicativo, sem redirecionamentos.

Atualmente, a plataforma, que conta com mais de seis milhões de clientes cadastrados, oferece descontos e cashback em marcas parceiras de segmentos como farmácia, educação, casa, automotivo, viagens e moda. Nesse modelo, o cliente é direcionado a sites externos para concluir suas compras. Com o lançamento do marketplace, essa dinâmica evolui para uma experiência integrada, em que toda a jornada, da escolha ao acompanhamento do pedido, passa a acontecer dentro do ambiente do Clube de Vantagens.

Outro destaque é a funcionalidade de recomendação inteligente, que considera perfil, comportamento e histórico de consumo para sugerir produtos mais alinhados às preferências de cada cliente, contribuindo para uma experiência mais personalizada e eficiente.

“Nosso objetivo é simplificar a forma como os clientes acessam benefícios, reunindo ofertas e condições especiais em um só lugar, o que traz mais praticidade ao longo de toda a jornada”, conclui a executiva.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing no Grupo Bradesco Seguros