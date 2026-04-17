Rodobens inaugura ambiente integrado em São José do Rio Preto

Local reúne serviços de automóveis, veículos comerciais, seminovos, consórcios, seguros, banco e pós venda em um único ponto de atendimento – A Rodobens acaba de inaugurar um novo ambiente integrado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, com foco em simplificar e tornar mais fluida a jornada do cliente. O espaço concentra, em um único local, operações de automóveis, veículos comerciais, seminovos com certificação Toyota Certificados, consórcios, seguros, banco, pós-venda e um centro próprio de funilaria e pintura, reunindo diferentes etapas da experiência em um modelo mais ágil e integrado.

“O novo espaço materializa nossa estratégia de evolução do modelo de negócios, com a integração de diferentes soluções em um único ambiente para tornar a jornada do cliente mais simples, eficiente e conectada. Mais do que concentrar serviços, avançamos na forma como nos relacionamos com o consumidor, com uma proposta que combina conveniência, especialização e escala”, afirma Flávio Ferraz, CEO da Rodobens.

Pensado para facilitar essa jornada, o ambiente reúne área de vendas, serviços financeiros e consultoria especializada. O portfólio de seminovos estará totalmente integrado aos principais canais digitais do mercado, como Webmotors e OLX, garantindo agilidade na atualização de fotos, informações e valores, além de ampliar a visibilidade dos veículos disponíveis.

Além de automóveis e seminovos, o hub passa a oferecer soluções completas do ecossistema Rodobens, com destaque para o consórcio, que alcançou volume recorde de créditos comercializados superior a R$ 8,5 bilhões em 2025. A empresa possui rating AA+ pela Fitch Ratings, sendo a única administradora de consórcios do país com essa classificação, o que atesta sua alta qualidade de crédito e solidez financeira. Conta ainda com o selo RA1000, reconhecimento do Reclame Aqui concedido a empresas com elevados índices de atendimento e resolução de demandas dos clientes. A operação inclui também financiamento, seguros, produtos bancários e avaliação de veículos para compra direta ou troca. O local conta ainda com a Assessoria de Seminovos, que assume todo o processo de venda do veículo do cliente, desde a preparação até a negociação final, reduzindo burocracias e ampliando a segurança da transação.

Outro diferencial do novo espaço é a inauguração de um centro de reparos com operação própria de funilaria e pintura, conduzido integralmente pela companhia. A estrutura atende desde serviços mais simples, como pintura expressa e martelinho de ouro, até funilaria de grande porte e recuperação de carrocerias, com qualidade assegurada por profissionais treinados pela fábrica.

Com o novo ambiente, a Rodobens consolida em um único ponto estruturas que antes estavam distribuídas entre concessionárias das marcas Toyota, Mercedes-Benz e Hyundai, promovendo maior eficiência operacional e uma experiência mais integrada para o cliente, em linha com sua estratégia de modernização na região.

Serviço

Local: Av. Marginal Comendador Vicente Filizola, n.º 5020, Vila Redentora | São José do Rio Preto – SP

Horário de funcionamento: Segunda à sexta das 8h às 18h, sábado das 8h às 12h

Telefone para contato: (17) 3334-9550