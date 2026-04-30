Grupo Bradesco Seguros é destaque no prêmio “O Melhor de São Paulo” com liderança em três categorias

Companhia é reconhecida pelos paulistanos nas categorias Previdência Privada, Seguro Saúde e Convênio Odontológico – O Grupo Bradesco Seguros conquistou o primeiro lugar em três categorias no prêmio “O Melhor de São Paulo – Serviços”, promovido pela Folha de S. Paulo em parceria com o Datafolha. O reconhecimento reforça a percepção positiva dos consumidores da capital paulista em relação à qualidade, confiança e relevância das soluções oferecidas pela companhia.

As empresas do Grupo foram destaque nas categorias ‘Melhor Previdência Privada’, com a Bradesco Vida e Previdência; ‘Melhor Seguro Saúde’, com a Bradesco Saúde; e ‘Melhor Convênio Odontológico’, com a Bradesco Dental, esta última em uma categoria inédita da premiação.

O ranking “O Melhor de São Paulo – Serviços” é um levantamento anual que identifica as marcas e empresas mais lembradas e admiradas pelos paulistanos em diferentes segmentos. A pesquisa, conduzida pelo Datafolha, abrange cerca de 40 categorias e serve como um importante indicador de confiança e preferência do consumidor na cidade.

“Estar entre as marcas mais lembradas reforça a solidez da nossa atuação e a consistência da nossa estratégia. Continuaremos investindo na melhoria contínua das jornadas, na personalização dos serviços e na ampliação do acesso a soluções que ajudam no bem-estar, saúde e segurança financeira”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

A conquista evidencia o compromisso do Grupo Segurador com a excelência na prestação de serviços e com a construção de relações duradouras com seus clientes. A atuação da companhia é pautada pela busca contínua por inovação, qualidade no atendimento e desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades de proteção, saúde e planejamento financeiro da população.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros