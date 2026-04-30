Gi Group abre 315 vagas nos setores de saúde e seguros com oportunidades no Sudeste

Oportunidades estão concentradas em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e também na região Sul do país, com atuação em áreas como atendimento, suporte ao cliente e coleta de materiais biológicos, com salários compatíveis com mercado e carga horária e mais benefícios

A Gi Group, multinacional de recursos humanos, está conduzindo processos seletivos que somam 315 vagas para empresas de grande porte dos segmentos de medicina diagnóstica e seguros, com oportunidades concentradas principalmente nas regiões Sudeste e Sul.

No setor de saúde, as vagas estão distribuídas entre São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, com oportunidades para as funções de assistente de coleta de materiais biológicos e operador de atendimento. As posições contemplam diferentes níveis de qualificação, desde ensino médio completo até formação técnica e superior na área da saúde e salários compatíveis com o mercado e carga horária.

Já no segmento de seguros, as oportunidades estão voltadas principalmente para atendimento ao cliente, com atuação em centrais de relacionamento, envolvendo orientação a beneficiários, agendamentos, suporte administrativo e intermediação de serviços de saúde, também com salários compatíveis com o mercado e carga horária.

As vagas são, em sua maioria, para atuação presencial, com escalas flexíveis e possibilidade de desenvolvimento profissional. Além de benefícios como assistência médica e odontológica, vale alimentação ou refeição, vale transporte, seguro de vida e programas de bem-estar.

De acordo com a Gi Group, a abertura dessas posições reflete a continuidade da demanda por profissionais em setores essenciais, que seguem em expansão e exigem cada vez mais agilidade, qualificação e capacidade de adaptação por parte dos candidatos.

Os interessados podem se candidatar por meio dos canais oficiais da Gi Group.

Setor de saúde:

https://br.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/28099

https://br.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/28281

https://br.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/28293

Segmentos de seguros:

https://br.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/28285

Sobre a Gi Group Holding

Fundada em 1998 em Milão, Itália, a Gi Group Holding é uma das principais provedoras de serviços voltados para a evolução do mercado de trabalho global. Com um amplo ecossistema de soluções para recursos humanos e terceirização de serviços gerenciados, que inclui sete divisões globais (Gi Group, Gi BPO, Wyser, Grafton, Intoo, Tack TMI e QiBit) e duas locais (Gi Group Horeca e C2C), o grupo oferece uma oferta integrada para empresas de todos os segmentos.

A Gi Group Holding trabalha para promover um mercado de trabalho sustentável, ágil, eficiente e gratificante para empresas e profissionais, atendendo às necessidades em constante transformação.

Com mais de 9.000 funcionários e presença direta em 37 países na Europa, APAC, Américas e África, a empresa atende a mais de 25.000 clientes e registra um faturamento de 4,7 bilhões de euros (2024).

No Brasil, a Gi Group Holding conta com 21 escritórios, atuando em todo o território nacional. Saiba mais em: http://www.gigroupholding.com.br.