Generali participa de webinar sobre estratégias digitais para experiência do cliente

Evento online promovido pelo MIT Technology Review acontece no próximo dia 29, às 9h – Alexandre Muniz, Diretor de Tecnologia e Operações na Generali Brasil, será um dos palestrantes do webinar “Transformando a experiência do cliente com estratégias digitais”, promovido pela MIT Technology Review Brasil. O evento está marcado para 29 de outubro, a partir das 9h. O objetivo é discutir como as empresas podem superar os desafios da personalização em grande escala no atendimento ao cliente.

O webinar contará também com a participação de Felipe Boff, Vice President of Business Development no Banco Mercantil, e José Caodaglio, CEO da Colmeia.cx, com mediação de Carlos Aros, editor-executivo da MIT Technology Review Brasil.

Dentre os tópicos que serão abordados, estão: inteligência conversacional na jornada do cliente, desafios de personalização em escala, impactos no engajamento e na eficiência operacional e como superar os desafios e aproveitar as oportunidades neste setor.

Para acessar, basta realizar a inscrição pelo site.

Serviço:

Data: 29 de outubro

Horário: 9h às 10h

Transmissão: Online

Inscrição: https://rd.mittechreview.com.br/inscricao-colmeia_webinar_chatbots_29out24

Foto: Alexandre Muniz, Diretor de Tecnologia e Operações na Generali Brasil