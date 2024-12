Ganha Mais: Programa de Relacionamento da Sancor Seguros é destaque no Troféu JRS

Na última sexta-feira, 29 de novembro, ocorreu a 22ª edição do Troféu JRS, no Vista Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre, reunindo profissionais e empresas do setor securitário e de outras áreas da comunicação. O evento, promovido pelo JRS, uma empresa cujo propósito é agregar pessoas e fortalecer o mercado de seguros, é um dos mais aguardados no calendário do setor e homenageia iniciativas e lideranças.

Dentre os vencedores, a Sancor Seguros recebeu o cristal com o Ganha Mais Programa de Reconhecimento Destaque. Esse programa de incentivo da maior seguradora argentina, se consolidou como uma plataforma essencial para a valorização e o estímulo à performance dos parceiros, criando um ciclo contínuo de motivação, reconhecimento e inovação.

João Levandowski, Gerente Nacional – Canal Corretor da Sancor Seguros, subiu ao palco para celebrar as contribuições significativas do Ganha Mais no ramo segurador brasileiro. Em seu discurso, João destacou: “O Ganha Mais não é apenas um programa de premiação, mas sim uma ferramenta que promove a evolução constante de nossos parceiros. Ele reflete o nosso compromisso com a excelência e com o fortalecimento da nossa rede de corretores, além de ser um motor de inovação e crescimento sustentável para o setor de seguros”.

Com 24 anos de história, o JRS continuamente reconhece empresas e profissionais que se destacam pela sua visão de futuro e contribuição para o desenvolvimento e inovação no mercado segurador.