22º Troféu JRS consagra grandes nomes do mercado de seguros em noite histórica no Rio Grande do Sul

A noite de sexta-feira, 29 de novembro, ficará marcada na memória do mercado de seguros. O 22º Troféu JRS, realizado no deslumbrante Vista Pontal, em Porto Alegre (RS), reuniu grandes nomes e lideranças do setor para celebrar o impacto e a resiliência de um mercado que se reinventa a cada dia. Com uma vista de tirar o fôlego do Rio Guaíba, o evento combinou luxo e emoção, acolhendo os convidados ao som de voz e violão e com um exclusivo bar de drinks oferecido pela SulAmérica.

A CEO do JRS, Júlia Senna, abriu a cerimônia com palavras emocionantes. “Esta noite é mais do que uma celebração; é uma demonstração de força e união do mercado de seguros. Após enfrentarmos juntos a maior crise climática da história do Rio Grande do Sul, é inspirador ver o protagonismo e a resiliência do setor aqui representados.” Júlia agradeceu a presença de todos, destacando a importância de um evento dessa magnitude ocorrer em solo gaúcho.

Homenagens especiais: César Saut, Jorge Nasser e Ney Ferraz Dias

César Saut foi o primeiro homenageado da noite, reconhecido por sua liderança solidária durante as enchentes de maio de 2024. Em um momento de crise, suas ações humanitárias representaram o verdadeiro espírito do mercado de seguros: cuidar de pessoas.

Jorge Nasser, presidente da Bradesco Vida e Previdência, recebeu o Troféu Especial Jota Carvalho por sua trajetória exemplar e dedicação ao setor. Seu impacto vai além da liderança, inspirando profissionais em todo o Brasil.

O Segurador do Ano foi Ney Ferraz Dias, diretor-presidente da Bradesco Auto RE. Reconhecido por seu legado de inovação e liderança, Ney é uma figura essencial no desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil.

Votação Popular: Grupo Bradesco Seguros, Pansera Corretora, Grupo Fetra e Agger

O Troféu JRS conta com categorias de Voto Popular. Neste ano, a votação aconteceu via Canal Oficial do JRS no WhatsApp. Com 2.638 votos, a Bradesco Seguros venceu como Seguradora Destaque, reafirmando sua liderança nacional e compromisso com clientes e parceiros.

A Pansera Corretora de Seguros conquistou o troféu de Corretora de Seguros do Ano, com 1.740 votos. Com uma história de dedicação e inovação, a empresa é referência no mercado gaúcho e nacional.

O Grupo Fetra foi eleito a Assessoria de Seguros do Ano, com 1.028 votos, destacando-se pela excelência e apoio contínuo aos corretores em todo o Brasil.

Já a Agger Sistemas venceu como Prestador de Serviços do Ano, com 904 votos.

Uma noite mágica!

A Icatu Seguros recebeu o Troféu JRS como Seguradora Independente em Vida e Previdência, representando sua excelência no segmento e soluções inovadoras para planejamento financeiro.

A Rio Grande Seguros e Previdência foi reconhecida como a maior seguradora com matriz no Sul do País, um marco de orgulho para a região.

O Grupo MBM ganhou o troféu de Destaque em Inovação pelo desenvolvimento do App Agro e Industrial, que revolucionou o setor com soluções práticas e eficientes.

A MAPFRE brilhou como Destaque em Seguros Patrimoniais Rurais, evidenciando sua força e expertise no setor agrícola.

Oscar Celada, CEO de Negócios da Mapfre, foi eleito Executivo Destaque Brasil por sua trajetória de mais de 30 anos no mercado de seguros, sempre com foco em excelência e inovação.

O Grupo HDI foi homenageado por seu Destaque em Expansão e Fortalecimento de Marca, resultado de estratégias que atendem às necessidades dos mais variados públicos.

Marcos Machini, vice-presidente comercial do Grupo HDI, foi homenageado como Executivo Destaque Nacional por sua atuação estratégica e visão de mercado.

A Gente Seguradora foi reconhecida por sua Excelência no Seguro de Automóveis, reafirmando sua relevância no segmento.

A SulAmérica conquistou o troféu de Destaque no Seguro Viagem, reforçando seu compromisso com saúde e segurança em todas as etapas da jornada do cliente.

A Delta Global recebeu o troféu de Destaque em Tecnologia Embarcada, destacando-se por suas inovações no transporte e segurança.

A CAPEMISA Seguradora foi reconhecida como Destaque no Vida Individual, representando sua longa história de proteção e cuidado com as pessoas.

A Seguros SURA conquistou o reconhecimento por sua gestão de tendências e riscos, comemorando 80 anos de trajetória no mercado.

A ApliCap Capitalização e Inovação celebrou o troféu de Destaque em Capitalização, com soluções inovadoras que transformam o mercado.

Laura Agrifoglio Vianna foi homenageada como Executiva Destaque no Direito Securitário, uma referência pela ética e tecnicidade de sua atuação.

O Grupo Fetra também foi reconhecido como Destaque no Seguro de Transportes, consolidando sua liderança em um segmento essencial para o mercado.

A Prudential do Brasil recebeu o prêmio de Destaque no Vida em Grupo, reafirmando sua importância no mercado nacional.

A Sompo Seguros foi destacada por sua excelência no Seguro Patrimonial Grandes Riscos, reforçando seu papel em soluções robustas e confiáveis.

A ExperMed conquistou o prêmio de Regulação: Case de Inovação e Eficiência Operacional, demonstrando a importância de tecnologias avançadas no setor.

O escritório C. Josias e Ferrer foi reconhecido como Destaque no Direito Securitário, consolidando sua trajetória de excelência no setor jurídico.

O GBOEX foi premiado como Destaque de Mercado entre Entidades Abertas de Previdência Complementar, refletindo sua tradição e segurança no mercado.

A Sancor Seguros celebrou o prêmio na categoria Ganha Mais: Programa de Reconhecimento Destaque, reforçando seu compromisso com os parceiros.

A Via Cap foi reconhecida como Líder em Venda Digital, destacando-se por seu espírito jovem e inovador no mercado de capitalização.

A Novodente recebeu o troféu de Excelência em Atendimento, consolidando-se como referência em planos odontológicos no Brasil.

A Vital Help foi homenageada como Destaque em Telemedicina, pioneira no desenvolvimento de soluções inovadoras para saúde e bem-estar.

Por fim, a Canoas Autos foi premiada como Destaque em Oficina Automotiva, evidenciando a qualidade e confiança de seus serviços no Rio Grande do Sul.

O 22º Troféu JRS só é possível graças à força e à união do mercado de seguros. Para tal, contou com o patrocínio de grandes empresas. Patrocinadores Diamante: Bradesco Seguros, Gente Seguradora, HDI, Icatu, Novodente, Rio Grande, Via Cap e Yelum. Patrocinadores Ouro: Delta Global, MAPFRE e Seguros SURA. Patrocinadores Prata: ApliCap, CAPEMISA, Grupo Fetra, Lojacorr, Prudential, Sabemi e SOMPO. Patrocinadores Bronze: Agrifoglio Vianna Advogados Associados, Canoas Autos, C.Josias & Ferrer Advogados Associados, ExperMed, GBOEX, Livonius, Sancor, Sincor-RS, SulAmérica e Vital Help.

O evento reafirmou o propósito de agregar pessoas e o mercado de seguros, evidenciando a força do setor e a capacidade de transformar desafios em oportunidades. A noite, coroada por um show da banda Só Amor, simbolizou a resiliência e o protagonismo do mercado de seguros brasileiro.