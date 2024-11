FENATRAN | Grupo Apisul apresenta novidades para o setor de agrologística e na prevenção de acidentes para motoristas

O Agro Apisul e o PAZ 5.0 são as novas soluções para o segmento de transporte e logística. Com um olhar no campo e outro na cidade, o Grupo Apisul inova mais uma vez e lança duas novidades para o setor de transporte e logística durante a Fenatran 2024, a maior feira de transporte rodoviário de carga da América Latina. O evento acontece de 4 a 8 de novembro, em São Paulo. A primeira delas é o Apisul Agro, um conjunto de ferramentas desenvolvidas especialmente para o transporte de cargas agrícolas, e a segunda solução, é o PAZ 5.0 (Programa de Acidente Zero) para a prevenção de acidentes e um trânsito mais seguro.

Para o setor agrícola, o Grupo Apisul traz uma solução que oferece segurança em todas as etapas do transporte para uma gestão rápida e em tempo real. Em virtude do alto valor das cargas, os transportadores passaram a sofrer com o desvio e roubos, o que gera um imenso prejuízo na operação. E, para sanar este problema, agora, mesmo em áreas rurais ou regiões mais isoladas, a tecnologia Apisul acompanha o caminho, sabe detalhes e dá suporte ao motorista, o veículo e a carga com recursos de reconhecimento facial, gerenciamento de risco, gestão de sinistro e outros.

De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, o PIB do agronegócio brasileiro deve alcançar R$ 2,45 trilhões em 2024, mostrando um cenário pujante e que tem demandas. Para Paulo Cunha, presidente do Grupo Apisul, o mercado de agrologística necessita de soluções específicas e por isso exige um olhar diferenciado para atender todas as variáveis.

“O agronegócio no Brasil é considerado um dos pilares da economia e o volume de cargas é robusto em diferentes regiões. Sabemos que o consumo de alimentos é essencial e este mercado não para. As cargas de grãos e frutas, por exemplo, exigem mais atenção, porque são as mais visadas por quadrilhas. Não podemos passar detalhes sobre os recursos por uma medida de segurança da informação, mas garantimos que este nicho ganhou um forte aliado para sua cadeia produtiva. Unindo nossa expertise com as tecnologias disponíveis, trouxemos o que há de mais moderno para acompanhar a carga do campo ao seu destino final”, frisa Cunha.

A outra novidade que chega ao mercado é o PAZ 5.0, programa de acidente zero focado em tecnologias e processos para a prevenção e redução de acidentes. A partir de um conjunto de ferramentas que englobam telemetria, monitoramento e uso de imagens em tempo real, o motorista ganha uma estrutura de soluções que facilitam o seu dia-a-dia, sem gerar sobrecarga com complexidades tecnológicas. A ideia é otimizar e oferecer mais dinamismo e segurança para este profissional.

Na prática, o motorista tem diversas vantagens, como: a “Prevenção e Redução de Acidentes” a partir do uso de sistemas integrados que identificam e tratam eventos em tempo real; o “Monitoramento Avançado” com controle de velocidade, frenagens bruscas, uso de celular, sinais de fadiga e outros comportamentos que ofereçam riscos; a “Capacitação e Educação” com treinamentos preventivos e corretivos; e a “Integração Total” com a unificação de dados para avaliações mais assertivas.

Para se ter uma visão, durante uma viagem, o BINO (assistente virtual do condutor) ao identificar que o motorista atingiu o limite de infrações, ele emite um alerta e ainda envia um vídeo educativo. Ele envia essas informações no primeiro momento de parada. Se houver uma nova ocorrência, o profissional é convidado a fazer uma reciclagem e somente retorna ao trabalho após aprovação em avaliação no aplicativo BINO EDUCA.

“Este é um programa com inovações, mais tecnológico e centrado nos motoristas para capacitações preventivas e corretivas. As operações estão cada vez mais modernas e isso exige que os motoristas acompanhem essas transformações. Então, lançamos essa ferramenta para organizar e ajudar a estarem sempre atualizados e ainda terem a tecnologia como um parceiro de trabalho na prevenção de acidentes”, complementa José Di Napoli, vice-presidente do Grupo Apisul.

Para conferir as novidades do Grupo Apisul na Fenatran, visite o estande localizado na Rua A – B141.

Serviço | FENATRAN 2024

Data: 4 a 8 de novembro Horário: 13h às 21h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Jabaquara / SP.

Sobre o Grupo Apisul

Há quase quatro décadas no mercado, o Grupo Apisul é uma referência nacional em soluções personalizadas para seguros (Apisul Corretora), gerenciamento de riscos (Multisat), inteligência logística (Integra), regulação de sinistros (Excel) e meios de pagamento (Apisul Card). A companhia tem como um dos seus grandes diferenciais a expertise em tecnologia, inteligência e inovação com foco em transações de alta performance.

A empresa é pioneira no Brasil na implementação de Torre de Controle Logístico, uma solução que gerencia diariamente mais de 32 mil entregas em diversas localidades e rastreia 1,2 trilhão de cargas por meio de suas centrais de monitoramento, reforçando sua competência e credibilidade no segmento.

Acesse @grupoapisul e saiba mais.