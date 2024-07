EZZE levará corretores para o Vale dos Vinhedos (RS)

Campanha ‘Velocidade Máxima’ quer acelerar novas vendas e estreitar relacionamento com parceiros comerciais de todo o Brasil – A EZZE Seguros acaba de lançar a campanha “Velocidade Máxima – Rumo ao Vale dos Vinhedos”. A ação visa impulsionar as vendas de suas linhas de negócios por todo o país e reconhecer corretores e parceiros comerciais que atingirem os melhores resultados no segundo semestre de 2024.

Os 40 profissionais com melhor performance em novas vendas terão a oportunidade de participar, com direito a acompanhante, de uma experiência exclusiva no Spa do Vinho Hotel & Condomínio Vitivinícola, em Bento Gonçalves (RS).

Localizado no coração do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, o complexo enoturístico foi concebido para homenagear o vinho, não apenas como bebida ou alimento, mas como legítima “expressão cultural” da região.

Serão elegíveis para a contabilização no ranking dos participantes todas as apólices emitidas durante o período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2024.

“Nossa proposta é literalmente decolar em vendas, curtir o belo Vale dos Vinhedos e ainda incentivar o turismo do Rio Grande do Sul, neste momento tão importante para a região, através desta experiência exclusiva que estamos preparando para os parceiros que fazem o nosso negócio acontecer”, diz o CEO da EZZE Seguros, Richard Vinhosa.