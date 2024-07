Assist Card tira as principais dúvidas sobre contratação de seguro-viagem para a prática de esportes de inverno

Temporada de neve na América do Sul acontece entre junho e setembro, atraindo turistas para os esportes – Com a chegada da temporada de neve na América do Sul, muitos turistas se planejam para praticar os esportes típicos dessa época. Esqui e snowboard, por exemplo, são algumas das modalidades mais procuradas no período, que ocorre entre junho e setembro. Para garantir a diversão, sem deixar de lado a segurança, a Assist Card – referência em assistência integral aos viajantes – traz orientações importantes sobre a contratação de um seguro, especialmente para quem pretende praticar os esportes de inverno. “Contratar um seguro-viagem é a melhor maneira do viajante aproveitar tudo o que esses destinos oferecem e, em caso de necessidade, saber que pode contar com os nossos 50 anos de tradição”, destaca Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card para o Brasil.

Confira as principais dúvidas sobre o tema:

Qual seguro-viagem comprar?

Uma das grandes vantagens da Assist Card é que a empresa já inclui em seus seguros básicos as coberturas para a prática de esportes, incluindo os considerados mais radicais. Ou seja, o passageiro não precisa contratar nenhuma cobertura extra. A única exigência é que a prática seja amadora. Se o segurado for um profissional ou for participar de uma competição remunerada, é preciso contratar um seguro específico e exclusivo para profissionais.

Qual o melhor plano?

Se você vai praticar esportes radicais neste inverno, a recomendação é contratar planos com coberturas médicas mais elevadas. Seguros de baixo capital podem ser insuficientes para tratar algumas emergências e internações. Sem dúvida, os seguros mais indicados são os planos de US$ 250 mil e de US$ 1 milhão – ambos inclusive, oferecem como benefício acesso grátis às Salas Vips em Guarulhos, Terminal 3, e nos aeroportos de Recife e Belém.

Quanto custa um seguro-viagem?

Os preços variam dependendo do destino. Nos Estados Unidos, por exemplo, em que a medicina é cara, os planos indicados acima (US$ 250 mil e US$ 1 milhão), custam a partir de US$ 11 por dia. No resto do mundo, estes mesmos planos custam a partir de US$ 9,50 por dia. Já o plano de US$ 1 milhão sai a partir de US$ 21 por dia para qualquer destino.

Quais as vantagens oferecidas pelo seguro-viagem?

Além de acesso às Salas Vips, os planos da Assist Card oferecem rastreio de bagagem gratuito, compensação para malas extraviadas por mais de 96 horas, cobertura para cancelamento de viagem de até US$ 2 mil, seguro contra roubo ou danos para itens comprados no exterio e até cobertura para pets. A assistência também inclui atendimento por telemedicina pelo aplicativo, agendamento de consultas, reembolso e suporte em português via WhatsApp disponível 24/7.

Na Assist Card, o consumidor pode comprar por diversos canais, como site, telefone, WhatsApp, app, lojas, agentes de viagens, corretores e com os diversos parceiros digitais.

Sobre a Assist Card

A Assist Card, membro do grupo Starr Insurance, é uma organização dedicada a fornecer assistência integral ao viajante. Desde 1972, espalhou-se pelos cinco continentes. Possui 51 escritórios de atendimento ao viajante, interligados com tecnologia de ponta, garantindo disponibilidade as 24 horas do dia, durante os 7 dias da semana e com comunicação multilíngue. Possui uma ampla rede de prestadores ao redor do mundo e tem capacidade de fornecer soluções e resposta imediata em mais de 190 países, resolvendo desde uma simples consulta médica até eventos mais complexos, como um translado sanitário, localização de bagagem e reserva de voos, entre outros serviços. Seguro-Viagem: assistcard.com/br