UCS apresenta novidades da Allianz Seguros e celebra eleição da nova diretoria

10º Trocando Ideias reuniu corretores e executivos em uma noite de aprendizado, integração e reconhecimento – A UCS – União dos Corretores de Seguros – realizou, no dia 28 de outubro, o 10º Trocando Ideias de 2025, reunindo profissionais do setor em uma noite de integração, conteúdo e celebração. O evento teve como convidado especial Nelson Veiga, diretor Executivo Comercial da Allianz Seguros, que apresentou as principais novidades estratégicas da companhia e compartilhou sua visão sobre o fortalecimento da parceria com os corretores de seguros.

Durante sua palestra, Veiga destacou o crescimento da Allianz no Brasil, que passou da quinta para a terceira posição nacional no ranking de seguros de automóvel, e o avanço em diversas frentes de negócios – entre elas, seguros empresariais, residenciais e de alto padrão.

O executivo também anunciou a criação de um novo segmento comercial, a categoria “Rubi”, que será lançada em 2026 para reconhecer corretores com produção entre R$ 1,2 milhão e R$ 2,5 milhões, oferecendo mais benefícios e comissionamentos. Entre as demais novidades, destacou-se a reabertura de filiais físicas em Santos e Campinas, além da criação de unidades especializadas em empresas, reforçando a capilaridade e a agilidade do atendimento.

“Nosso propósito é estar cada vez mais próximos dos corretores, oferecendo suporte, relacionamento e oportunidades de crescimento conjunto. Nada do que conquistamos seria possível sem o trabalho de quem está na ponta, junto ao cliente, levando proteção e confiança”, afirmou Veiga.

Integração entre os associados

O evento também teve momentos de emoção e conscientização, com o depoimento da associada fundadora Lourdes Moraes, que compartilhou sua história de superação e reforçou a importância da prevenção e do autocuidado no Outubro Rosa.

“Prevenir é salvar vidas – inclusive a sua. O seguro de vida é mais do que um ato de amor; é um ato de responsabilidade”, afirmou Lourdes, emocionando o público.

A noite marcou ainda a entrega de certificados a novos associados, Orlando do Meiyang e Célia Soares Correia, apadrinhados por Josafá Ferreira Primo e Maria Teresa Esteves, que os receberam oficialmente na entidade.

Em clima de confraternização, com o último Trocando Ideias do ano, o presidente Augusto Esteves agradeceu a presença de todos, destacou o apoio da Allianz Seguros e anunciou os próximos encontros da entidade: a tradicional Caminhada UCS, no Museu do Ipiranga, no dia 12 de novembro, e a Festa de Confraternização, marcada para 28 de novembro, no Buffet Riviera.

“O Trocando Ideias é um espaço para compartilhar experiências e fortalecer laços. Nossa parceria com a Allianz simboliza exatamente isso: união, aprendizado e confiança. Seguimos juntos, construindo um mercado cada vez mais forte e humano”, concluiu o presidente.

“União Forte, Futuro Seguro”

Antes do encontro, a UCS promoveu sua Assembleia Geral Ordinária (AGO), com prestação de contas e eleição da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2026–2027, reconduzindo Augusto Vicente Esteves à presidência da entidade.

“É uma alegria seguir à frente da UCS por mais dois anos, ao lado de tantos colegas que acreditam no poder da união e do trabalho coletivo. A participação dos associados é essencial para manter viva essa entidade que há mais de duas décadas representa e defende os corretores de seguros”, destacou Esteves.

A nova diretoria da UCS, eleita pela chapa “União Forte, Futuro Seguro”, tem como presidente Augusto Vicente Esteves. Compõem ainda a equipe Catia Rosana Garroti Guirao (1ª vice-presidente), Orlando Felipe Gouveia (2º vice-presidente), Antonio Carlos Nogueira (1º tesoureiro), Anderson Ramos Itapetininga (2º tesoureiro), Ezaqueu Antonio Bueno (1º secretário) e Antonio Serrano Husek (2º secretário). Os suplentes são Elizabeth Baptista da Silva Santos, André Whitaker Vidigal e Ernesto Queiros de Lima.

O Conselho Fiscal é composto por Alziro Atayde, Celso Andreta, Amandio Martins, Eduardo Minc, Josafá Ferreira Primo, Paulo de Tarso Meimberg e Zuramil Cristina do Amaral, tendo como ouvidor Octavio José Miliet. Os coordenadores regionais são Edney França de Oliveira (Região Norte e Nordeste), Rogério Abreu de Araujo (Região Centro-Oeste e Sudeste) e Sandro Siegel (Região Sul). Já os conselheiros da presidência são Arno Buchli Junior, Ezaqueu Antonio Bueno, Mara Borges Sutto, Marcelo Guirao Vera, Raquel Aparecida Mangue Gomes, Ornaldo Cesar Bertacini e Luiz Carlos Alvarez Morales.

Foto: (E/D) Augusto Esteves e Nelson Veiga; Augusto Esteves com os executivos da Allianz Seguros