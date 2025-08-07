Susep realiza Diálogo Setorial sobre Desafios e Inovação na Educação Securitária e Previdenciária

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) realizou ontem (05), no Rio de Janeiro, o Diálogo Setorial com o tema “Desafios e Inovação na Educação Securitária e Previdenciária”.

Estiveram no evento, representando a Susep, o Superintendente Alessandro Octaviani e os Diretores Júlia Normande Lins, Airton Almeida e Carlos Queiroz, além do Coordenador-Geral de Estudos Econômicos, Paulo Miller, e a Ouvidora da Autarquia, Aline Velozo. O Diálogo contou, ainda, com a presença de representante do Ministério da Previdência Social e convidados do setor.

Durante a abertura, o Superintendente Alessandro Octaviani ressaltou os objetivos estruturantes do encontro: “precisamos realizar os diagnósticos que nos permitirão cruzar os caminhos institucionais que no médio-longo prazo permitirão que o país altere sua cultura e, assim, altere a estrutura econômica”, afirmou.

Além disso, Octaviani comentou sobre o potencial de crescimento do setor e sua relação com a educação: “temos um mercado repleto de oportunidades, mas para que virem realidade temos que investir em educação financeira e securitária”.

Outro ponto lembrado foi a importância do diálogo sobre o tema com a sociedade: “Se conseguirmos estabelecer um diálogo com a população brasileira a ponto de ela compreender a importância do planejamento securitário e previdenciário, certamente outras alternativas que hoje estão na mesa — como as apostas, por exemplo — deixarão de ser consideradas”, completou Octaviani.

O encontro, dividido em três debates, discutiu iniciativas e boas práticas em educação securitária e previdenciária no Brasil.

O Diálogo Setorial reforçou o compromisso da Susep e das instituições participantes com a promoção da educação securitária e previdenciária no país. O evento destacou a importância da atuação conjunta para ampliar o acesso à informação e fortalecer a cultura de planejamento entre os brasileiros.

Foto: Alessandro Octaviani, superintendente da Susep