Susep promove webinar sobre os desafios e oportunidades da previdência complementar aberta

Evento integra a programação da 13ª Semana ENEF e será transmitido ao vivo pelo canal da Susep no YouTube – A Superintendência de Seguros Privados realizará, no dia 21 de maio, das 14h às 15h, o webinar “Previdência em Transformação: desafios regulatórios e oportunidades para o futuro”, como parte da programação da 13ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF).

O evento contará com a participação de servidores da Susep e terá como foco a evolução da previdência complementar aberta no Brasil, o cenário atual do mercado supervisionado pela Autarquia e as perspectivas para o desenvolvimento regulatório do setor.

Durante o webinar, serão debatidos temas relacionados ao envelhecimento populacional, ao aumento da longevidade e às transformações na estrutura familiar e previdenciária da sociedade brasileira, além dos impactos desses fatores para o futuro da previdência complementar aberta.

O webinar será aberto ao público e transmitido ao vivo pelo canal da Susep no YouTube.

Programe-se:

Evento: Webinar “Previdência em Transformação: desafios regulatórios e oportunidades para o futuro”

Data: 21 de maio

Horário: das 14h às 15h

Transmissão: canal da Susep no YouTube

https://www.youtube.com/@SusepTV

Confira a programação completa de Semana ENEF no site oficial.

https://www.gov.br/semanaenef/pt-br