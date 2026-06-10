Susep participa de fórum internacional da IAIS sobre supervisão de seguros em mercados emergentes

Evento realizado em Rabat, no Marrocos, reuniu supervisores de diversos países para debater desafios regulatórios, inovação e proteção dos consumidores – Os analistas técnicos da Superintendência de Seguros Privados (Susep) Samira Branco e Leonardo Machado dos Santos participaram, entre os dias 3 e 5 de junho, do Fórum para Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento (EMDE Forum), promovido pela International Association of Insurance Supervisors (IAIS), em Rabat, no Marrocos.

O encontro reuniu representantes de autoridades supervisoras de diversos países para discutir temas estratégicos para o setor de seguros, com foco nos desafios enfrentados por mercados emergentes. A programação abordou assuntos como supervisão baseada em riscos, estabilidade financeira, proteção dos consumidores, inovação digital, risco cibernético e mudanças climáticas. Também foram realizadas discussões no âmbito da Protection Gaps Task Force (PGTF), grupo da IAIS voltado ao estudo de iniciativas para reduzir lacunas de proteção securitária e ampliar a resiliência financeira diante de riscos cada vez mais complexos.

A IAIS é a entidade internacional responsável pelo desenvolvimento de princípios e padrões para a supervisão do mercado de seguros, reunindo autoridades reguladoras e supervisoras de mais de 200 jurisdições.

A participação da Susep no fórum contribui para o intercâmbio de experiências com supervisores de diferentes países e para o acompanhamento das principais discussões regulatórias em nível internacional. O compartilhamento de conhecimentos e boas práticas fortalece a atuação da autarquia e apoia o contínuo aprimoramento da supervisão do mercado brasileiro de seguros.