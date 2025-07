Sincor-SP abre nova categoria de “visitante” para o Conec 2025

O Sincor-SP anunciou a criação da categoria “Visitante” para o Conec 2025, principal congresso do setor de seguros da América Latina. A nova modalidade permite o acesso ao conteúdo das palestras, à feira de negócios Exposeg, ao sorteio do Passaporte do Bem e às trilhas com sorteios promovidos por parceiros do evento.

A participação na categoria Visitante garante os três dias de atividades. O valor para corretores de seguros associados ao Sincor-SP é de R$ 498, com opção de pagamento em até quatro parcelas de R$ 124,50. Para os não associados, o custo é de R$ 4.000, também com possibilidade de parcelamento em quatro vezes de R$ 1.000.

O tema do Conec 2025 é “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”. O evento acontece de 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

As inscrições estão abertas até o dia 11 de agosto, no site oficial do congresso: