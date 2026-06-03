Radar dos Eventos do Seguro transforma encontros do setor em termômetro de tendências do mercado

﻿Iniciativa pioneira acompanha os principais eventos do mercado de seguros e busca identificar movimentos, prioridades e sinais estratégicos do setor – O mercado de seguros acaba de ganhar uma nova ferramenta de leitura e inteligência setorial. O Radar dos Eventos do Seguro nasce com a proposta de acompanhar, organizar e interpretar os principais encontros, fóruns, congressos, debates, treinamentos e iniciativas promovidas pelo setor ao longo do mês.

A proposta do projeto é inédita: transformar os eventos do mercado em um painel de análise sobre tendências, prioridades e movimentações estratégicas das empresas e entidades do segmento.

Com linguagem objetiva, leitura rápida e formato parametrizado, o Radar consolida, mês a mês, informações sobre os principais encontros do mercado de seguros, trazendo dados como realização, tipo de empresa promotora, categoria do evento, público-alvo e temas predominantes. A proposta é permitir uma leitura mais ampla sobre os assuntos que vêm mobilizando o setor e como eles refletem mudanças no ambiente de negócios.

Idealizadora da iniciativa, a jornalista Thaís Ruco explica que o projeto surgiu da percepção de que os eventos frequentemente antecipam tendências antes mesmo de elas aparecerem nos números oficiais do setor. “Os eventos acabam mostrando para onde o mercado está olhando, quais temas estão ganhando relevância, quais canais estão sendo fortalecidos e quais preocupações começam a surgir entre seguradoras, entidades, corretores e empresas de tecnologia. A ideia foi transformar essas movimentações em inteligência de mercado, de forma simples, rápida e útil para quem acompanha o setor”, afirma Thaís.

A publicação conta ainda com um comentário econômico mensal do consultor Francisco Galiza, responsável por uma leitura estratégica dos sinais observados nos encontros monitorados. Segundo Galiza, a proposta é transformar informações pulverizadas em indicadores capazes de ajudar na compreensão da dinâmica do setor. “O objetivo não é produzir um clipping de eventos ou textos longos. Queremos estruturar as informações de maneira padronizada, permitindo observar comportamentos, recorrências e tendências ao longo do tempo. Os eventos dizem muito sobre prioridades, investimentos e direcionamentos estratégicos do mercado de seguros”, completa Galiza.

A primeira edição do Radar dos Eventos do Seguro, referente ao mês de maio de 2026, monitorou 14 encontros do setor, identificando movimentos ligados à inteligência artificial, relacionamento com corretores, Seguro de Vida, inovação, regulação, ESG, experiência do cliente e capacitação profissional.

Entre os sinais observados no levantamento, destacou-se o protagonismo do corretor de seguros: em nove dos 14 eventos analisados, esse profissional esteve no centro das discussões ou entre os principais públicos-alvo dos encontros.

Outro dado relevante é que a maior parte dos eventos monitorados foi promovida por associações e entidades representativas do setor, reforçando o papel dessas instituições na mobilização do mercado, disseminação de conhecimento e fortalecimento das relações comerciais.

Com periodicidade mensal, o Radar dos Eventos do Seguro seguirá ampliando progressivamente o monitoramento das movimentações do setor, consolidando-se como uma ferramenta de observação dos temas, comportamentos e prioridades que ajudam a explicar os rumos do mercado de seguros.

Para receber a newsletter por email, escreva para thaisruco@gmail.com, e confira as edições já publicadas em ruco.com.br ou ratingdeseguros.com.br (na aba Artigos Teóricos). A primeira edição segue anexa.

Sobre o Radar dos Eventos do Seguro

Idealizado pela jornalista Thaís Ruco, com comentários econômicos de Francisco Galiza, o Radar dos Eventos do Seguro é um monitoramento mensal dos principais encontros do mercado de seguros e dos sinais que eles deixam para o setor, reunindo informações estruturadas para apoiar análises sobre tendências, prioridades e movimentações do segmento.