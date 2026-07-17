Café CVG-SP com o presidente da FenaPrevi abordará seguros de vida e previdência

Edson Franco analisará no evento os desafios e as tendências de ambos os segmentos. Em mais uma edição do seu tradicional evento Café CVG-SP, marcada para o dia 18 de agosto, o CVG-SP receberá o presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), Edson Franco, que apresentará o tema “Seguros de Vida e Previdência – Desafios e Tendências”.

O Café CVG-SP será realizado entre 8h30 e 11h30 no auditório da ACSP, na Rua Boa Vista, 51, Centro Histórico da capital paulista. As inscrições estão abertas, mas as vagas são limitadas.

Para se inscrever, acesse o link: https://linktr.ee/cvgsp

Contato pelo whatsapp: (11) 96308 0220