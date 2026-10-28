Nova gestão do CCS-SP cria espaço para fórum de debates entre os associados

Diretoria liderada pelo mentor Alexandre Camillo estreou no seu primeiro encontro o “Clube Conecta”, espaço dedicado à troca de ideias e conexão entre os corretores – O tradicional almoço do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) ganhou mais espaço e importância na agenda de eventos da entidade sob o comando da nova gestão. No primeiro encontro promovido pela nova diretoria liderada pelo mentor Alexandre Camillo, no dia 26 de outubro, no Terraço Itália, o CCS-SP estreou com sucesso um novo formato de evento, o Clube Conecta.

Realizado uma hora antes do almoço, o Clube Conecta – idealizado pela diretoria e batizado com este nome pela diretora Erika Garcia de Paula – foi criado para funcionar como um fórum de debates e interação entre os associados. “É um momento que o Clube dedica para ouvir e entender o corretor, saber o que ele pensa e o que precisa para construir soluções”, disse Camillo.

Segundo o mentor, o Clube Conecta, que se tornará permanente na agenda do CCS-SP, resultará em proposituras dos associados, que serão encaminhadas pela entidade, de maneira institucional, aos órgãos representativos da categoria, às seguradoras e demais envolvidos. “É um momento muito rico de troca de informações, que nos aproxima e, acima de tudo, fortalece a conexão entre os associados”, disse.

Os Clubes

De acordo com Camillo, alguns temas se destacaram no primeiro Clube Conecta. Um deles debateu o papel do CCS-SP e dos demais Clubes de Corretores na jornada dos corretores. “Os Clubes de Corretores promovem o surgimento de novas lideranças e o equilíbrio institucional, manifestando posições nem sempre convergentes, mas que representam o fiel sentimento da categoria nos mais diferentes campos”, disse.

Outro tema também relacionado à atuação dos Clubes foi abordado por uma associada, que sugeriu maior integração entre estas entidades. “Também penso assim e pretendo levar o assunto para discutir com minha diretoria. Não tenho dúvida de que essa integração é fundamental para fortalecer os Clubes e, consequentemente, a categoria”, disse.

Fórum de debates

No almoço, o mentor Camillo reforçou o propósito de fórum de debates do Clube Conecta, lembrando que ele próprio participa do Fórum Mário Petrelli, que congrega grandes nomes do seguro em prol do fomento do setor. O associado Antonio Penteado Mendonça, membro do mesmo fórum, informou que entre os temas debatidos pela entidade estão os seguros para catástrofes climáticas e o seguro para acidentes de trânsito, substituto do DPVAT.

Segundo ele, apenas 18% das residências são seguradas e somente 15% da frota nacional têm seguro. “Na França, 90% das residências têm cobertura para danos causados pela água, mas no Brasil a cobertura para alagamento não chega a 6%”, disse. Ele também mencionou o vácuo criado pelo fim do DPVAT. “Morrem 40 mil pessoas por ano no país em acidentes de trânsito e mais de 300 mil ficam inválidas. Não tem cabimento o país não ter um seguro dessa natureza”, disse.

Outras novidades

Disposta a ampliar o espaço dos associados nos eventos do CCS-SP, a nova diretoria decidiu incluir um membro do quadro associativo na mesa de trabalho. No primeiro almoço da nova gestão, a associada Raquel Gomes ocupou lugar à mesa. “O convite foi uma surpresa, fiquei muito feliz. Acho importante saber que os associados terão a oportunidade de compartilhar um momento tão importante”, disse ela.

Após a apresentação da nova diretoria, foi a vez de comemorar os aniversários dos associados. A diretora Erika Garcia de Paula reuniu os aniversariantes para a celebração da data junto com a diretoria, oferecendo um cupcake para cada um. Em seguida, o mentor Camillo encerrou o encontro.

“Estou muito feliz em voltar à posição de mentor, porque era algo que devia ao Clube. Eleito mentor em 2012, cumpri menos de um ano de gestão porque a vida me levou para outros caminhos – para a presidência do Sincor-SP e depois para a superintendência da Susep. Em respeito ao meu legado e à confiança que as pessoas depositaram em mim, estou de volta aonde tudo começou, muito feliz”, disse.

Foto: Álvaro Fonseca, Raquel Gomes, Alexandre Camillo, Boris Ber e Erika Garcia de Paula