MAPFRE apresenta no almoço do CCS-SP o seu novo Programa de Relacionamento

Além expor pontos principais do programa, que foi desenvolvido para tornar ainda mais próximo o relacionamento dos corretores de seguros com a seguradora, a diretora Karine Brandão apresentou o novo diretor Territorial SP, Leonardo Marins – O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) promoveu almoço com a participação da MAPFRE, no dia 18 de junho, no Terraço Itália. Recebidos pelo mentor Álvaro Fonseca e diretoria do CCS-SP, Karine Brandão, diretora Executiva Comercial do Canal Corretor, e Leonardo Marins, diretor Territorial SP, apresentaram o novo Programa de Relacionamento, desenvolvido com o objetivo de aproximar ainda mais os corretores de seguros da MAPFRE.

Com 30 anos de carreira no mercado de seguros, dos quais metade como corretora, Karine Brandão iniciou na MAPFRE há seis meses com a missão de restabelecer o relacionamento com os corretores. Segundo ela, sua chegada à empresa culminou com uma reestruturação interna, realizada ao longo de dois anos, que trouxe reforços ao staff, com as contratações de novos executivos, além da completa substituição de sistemas, a partir de investimentos em tecnologia, e a reformulação de produtos.

“Hoje, os nossos sistemas têm mais fluidez e uma proposta de valor mais eficiente para os corretores”, disse. Segundo ela, atualmente, o Portal do Corretor proporciona uma nova jornada aos profissionais, que podem conferir extrato, emitir segunda via e, ainda, esclarecer dúvidas pelo chat, entre outras funcionalidades. As mudanças beneficiam os cerca de 20 mil corretores da base da MAPFRE. “Todos os corretores terão voz na companhia e atendimento adequado ao seu perfil”, disse.

Para Karine Brandão, “o mais importante é ouvir o mercado”, por isso, a empresa criou a Jornada do Corretor e os fóruns. Ela conta que, a partir de sugestões dos corretores, a MAPFRE já realizou diversas entregas, como a abertura de sinistros por whatsapp e, no caso do seguro de automóvel, que é o carro-chefe, a franquia diferenciada. “Mas, precisávamos de algo mais. Então, duas semanas atrás, contratamos Leonardo Marins para diretoria Territorial SP”, disse.

Compromisso

Marins, que retornou ao mercado paulista, onde iniciou carreira, revelou que ficou impressionado com todas as mudanças promovidas pela MAPFRE. “Todos estão remando na mesma direção nesse reposicionamento da companhia, focando no canal corretor como pilar estratégico da operação”, disse. Segundo ele, agora, os corretores poderão contar com uma empresa mais próxima. “A MAPFRE será a principal solução, com produtos que vocês necessitam e o atendimento ágil que merecem. Este é o meu compromisso”, disse.

O novo diretor explicou que um dos destaques do Programa de Relacionamento é o MAPFRE +Corretor, que segmenta os profissionais em cinco grupos – Rubi, Diamante, Ouro, Prata e Bronze –, considerando, principalmente, o volume de produção. “Trata-se de um programa robusto, que oferece uma boa remuneração”, disse. Ele também citou o programa de incentivo de vendas Acelera MAFPRE, que proporciona viagens nacionais e internacionais aos corretores. No próximo ano, o destino será a Espanha.

Bom momento

Karine Brandão destacou o bom momento da MAPFRE, que alcançou receita de R$ 30,6 bilhões; R$ 28,2 bilhões em prêmios emitidos; R$ 1,5 bilhão de lucro líquido atribuído; além de contabilizar mais de 25 mil prestadores de serviços e de somar mais de 10 milhões de clientes no país. Atualmente, o grupo opera em quatro pilares no Brasil: MAPFRE (seguros); MAWDY (assistência); MAPFRE Investimentos; e BB-MAPFRE (joint venture com o Banco do Brasil).

A MAPFRE, que tem a sua segunda maior operação no Brasil, se destaca como maior grupo multinacional da América Latina. Segundo Karine Brandão, a seguradora detém uma marca muito sólida e dispõe do maior portfólio de produtos do mercado. Ela informa que, além de auto, a empresa tem apetite para riscos industriais, agro e vida. “A MAPFRE é uma companhia completa, que tem muito a entregar. Os corretores estão percebendo essa entrega de mais valor e as soluções disponíveis para seus clientes”, disse.

Capacidade e confiança

No final do evento, os diretores da MAPFRE reforçaram a disposição da empresa de apoiar o desenvolvimento dos corretores. “Hoje, todos têm oportunidade de trabalhar com a MAPFRE, com acesso a todos os produtos”, disse Karine Brandão. Ela informou que a empresa mantém um polo de tecnologia dedicado ao atendimento dos corretores, com mais de 200 profissionais. Outro destaque foi o relacionamento com o canal assessorias, que cresceu 50% na seguradora no último ano.

O mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, agradeceu a participação dos executivos da MAPFRE, ressaltando a confiança dos corretores na empresa. “Não há dúvida da capacidade e da segurança que a MAPFRE oferece aos corretores”, disse. Durante o evento, o ex-mentor Adevaldo Calegari prestou homenagem à memória do fundador Benedicto Dario Ferraz, falecido em maio, na presença do filho Dario Ferraz. “Em nome do Clube, a nossa gratidão”, disse.

Foto (crédito: Antranik Photos): Karine Brandão e Álvaro Fonseca