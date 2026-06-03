Inscrições Abertas l ANSP Fórum III – Proteção Patrimonial Mutualista

A ANSP e a KPMG convidam você para o ANSP Fórum III – Proteção Patrimonial Mutualista A Nova Era da Proteção Mútua: Desafios de Compliance e a Proporcionalidade da Lei Complementar 213/2025
No dia 16 de junho, a partir das 8h30, especialistas, reguladores e profissionais do mercado estarão reunidos para discutir os impactos da Lei Complementar 213/2025, governança, compliance, fiscalização, inovação e os novos desafios da proteção patrimonial mutualista.
Um encontro de alto nível para aprofundar debates estratégicos, trocar experiências e fortalecer conexões entre os principais players do setor.
📍 Local: KPMG no Brasil – Rua Verbo Divino, 1400 – Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP
🕣 Horário: 8h30 às 12h30
🔎 Confira a programação completa:
▪️ 9h às 9h15 | Abertura
Tema: O papel da ANSP na mediação entre o mercado tradicional e as novas entidades reguladas
Participações:
* André Rocha – Sócio da KPMG – Seguros
* Ac. Edmur de Almeida – Presidente da ANSP
* Ac. Rogerio Vergara – Coordenador da Cátedra de Grandes Riscos e Conselheiro da ANSP
▪️ 9h15 às 10h15 | Painel 1 Soluções práticas para a fragilidade financeira: terceirização de controles (Compliance as a Service); auditoria baseada em riscos versus auditoria plena
Debatedores:
* Ac. Magali Zeller – AT Service Consultoria Atuarial
* Ismael Garcia – Sócio da IG Soluções Atuariais
Moderadora: * Ac. Erika Ramos – Sócia da KPMG – Seguros e Acadêmica da ANSP
▪️ 10h15 às 10h30 | Intervalo Coffee break e networking
▪️ 10h30 às 11h30 | Painel 2 O enquadramento no segmento S4: como a segmentação da SUSEP pode aliviar o peso regulatório para administradoras (AOPPMs)
Debatedores: * Gabriel Martins Teixeira Borges – Membro do IGDM – Instituto de Governança e Desenvolvimento do Mutualismo
* Liliane Garcia de Souza – Atuária
* Priscila Figueiredo – Via Internet Insurance Consulting
Moderador: * Fábio Lacerda Carneiro – Sócio da KPMG – Regulatório para Serviços Financeiros
▪️ 11h30 às 12h30 | Painel 3 Bate-papo com o regulador: expectativas da SUSEP e do mercado para o primeiro ciclo de fiscalização
Debatedores:
* Carlos Queiroz – SUSEP – Diretor | Diretoria de Organização de Mercado e Regulação de Conduta
* Sidney Dias – Conhecer Seguros
* Ac. Rogério Vergara – Atuário/RIVER Consultores Associados
* Raquel Ferreira – Advogada e docente da ENS Escola de Negócios e Seguros
Moderador: * André Rocha – Sócio KPMG – Seguros
▪️ 12h30 | Encerramento Coordenação: * Ac. Rogério Vergara
🎯 Garanta sua participação: https://forms.gle/7pXE9fHS35Tghatp8