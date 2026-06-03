Inscrições Abertas l ANSP Fórum III – Proteção Patrimonial Mutualista

A ANSP e a KPMG convidam você para o ANSP Fórum III – Proteção Patrimonial Mutualista A Nova Era da Proteção Mútua: Desafios de Compliance e a Proporcionalidade da Lei Complementar 213/2025

No dia 16 de junho, a partir das 8h30, especialistas, reguladores e profissionais do mercado estarão reunidos para discutir os impactos da Lei Complementar 213/2025, governança, compliance, fiscalização, inovação e os novos desafios da proteção patrimonial mutualista.

Um encontro de alto nível para aprofundar debates estratégicos, trocar experiências e fortalecer conexões entre os principais players do setor.

📍 Local: KPMG no Brasil – Rua Verbo Divino, 1400 – Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP

🕣 Horário: 8h30 às 12h30

🔎 Confira a programação completa:

▪️ 9h às 9h15 | Abertura

Tema: O papel da ANSP na mediação entre o mercado tradicional e as novas entidades reguladas

Participações:

* André Rocha – Sócio da KPMG – Seguros

* Ac. Edmur de Almeida – Presidente da ANSP

* Ac. Rogerio Vergara – Coordenador da Cátedra de Grandes Riscos e Conselheiro da ANSP

▪️ 9h15 às 10h15 | Painel 1 Soluções práticas para a fragilidade financeira: terceirização de controles (Compliance as a Service); auditoria baseada em riscos versus auditoria plena

Debatedores:

* Ac. Magali Zeller – AT Service Consultoria Atuarial

* Ismael Garcia – Sócio da IG Soluções Atuariais

Moderadora: * Ac. Erika Ramos – Sócia da KPMG – Seguros e Acadêmica da ANSP

▪️ 10h15 às 10h30 | Intervalo Coffee break e networking

▪️ 10h30 às 11h30 | Painel 2 O enquadramento no segmento S4: como a segmentação da SUSEP pode aliviar o peso regulatório para administradoras (AOPPMs)

Debatedores: * Gabriel Martins Teixeira Borges – Membro do IGDM – Instituto de Governança e Desenvolvimento do Mutualismo

* Liliane Garcia de Souza – Atuária

* Priscila Figueiredo – Via Internet Insurance Consulting

Moderador: * Fábio Lacerda Carneiro – Sócio da KPMG – Regulatório para Serviços Financeiros

▪️ 11h30 às 12h30 | Painel 3 Bate-papo com o regulador: expectativas da SUSEP e do mercado para o primeiro ciclo de fiscalização

Debatedores:

* Carlos Queiroz – SUSEP – Diretor | Diretoria de Organização de Mercado e Regulação de Conduta

* Sidney Dias – Conhecer Seguros

* Ac. Rogério Vergara – Atuário/RIVER Consultores Associados

* Raquel Ferreira – Advogada e docente da ENS Escola de Negócios e Seguros

Moderador: * André Rocha – Sócio KPMG – Seguros

▪️ 12h30 | Encerramento Coordenação: * Ac. Rogério Vergara

🎯 Garanta sua participação: https://forms.gle/7pXE9fHS35Tghatp8