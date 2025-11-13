IA e eficiência marcam presença da Brick no CQCS Insurtech & Inovação 2025

Com presença ativa no evento, startup defende o uso da IA como aliada do analista e da confiança no seguro, unindo automação, ética e experiência humana – A Brick, insurtech curitibana especializada em automação e inteligência artificial para decisões de risco, marcou presença no CQCS Insurtech & Inovação 2025, maior evento de inovação em seguros da América Latina, realizado nos dias 10 e 11 de novembro, em São Paulo. Além de ser uma das patrocinadoras oficiais do encontro, a empresa participou ativamente com estande próprio e painel sobre o papel da IA na transformação do setor.

Durante os dois dias de evento, o uso responsável da IA no seguro esteve entre os temas mais discutidos, especialmente no contexto de gestão de sinistros, combate à fraude e aprimoramento da experiência do cliente.

“O CQCS Insurtech reforçou que a próxima fronteira da inteligência artificial não é substituir pessoas, mas dar a elas autonomia para pensar de forma estratégica”, afirma Vinicius Schroeder, CEO e cofundador da Brick. “Quando a tecnologia cuida do operacional, o analista pode se dedicar à análise crítica, ao relacionamento e à construção de confiança, o que é essencial em um setor baseado em credibilidade”, completa.

O executivo também ressaltou como a IA vem sendo integrada à jornada de decisão de risco de forma contextualizada, unindo automação e supervisão humana. “Cada decisão automatizada é uma oportunidade de aprimorar a experiência, e não de substituí-la. A tecnologia deve servir como aliada do analista, permitindo que ele se concentre em casos mais complexos e estratégicos”, diz Schroeder.

Durante o encontro, o estande da Brick se consolidou como um dos pontos de conexão entre executivos de seguradoras e insurtechs. O espaço reforçou o posicionamento da startup como uma das principais vozes de inovação e eficiência no mercado de seguros B2B.

Com mais de 150 palestrantes, o CQCS Insurtech & Inovação 2025 reuniu as maiores lideranças do setor para discutir temas como automação, cibersegurança, transformação digital e ESG, consolidando-se como o principal hub de conhecimento e conexões do ecossistema de seguros da América Latina.

Brick

A Brick é uma plataforma que utiliza agentes de IA e tecnologia no-code para otimizar as tomadas de risco em seguradoras. Fundada em 2021, a empresa atende mais de 600 clientes, entre seguradoras e locadoras de veículos, e acaba de captar R$5 milhões em rodada seed liderada pelos fundos Honey Island by 4UM e Broom Ventures. Seu foco está em transformar os momentos de decisão de risco em um processo inteligente, contínuo e livre de dependência técnica.