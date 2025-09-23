Grupo MAG marca presença no Conec 2025 com painéis e executivos de peso

Nilton Molina e Marco Antônio Gonçalves participam de evento, que discute futuro do trabalho do securitário e do mercado de seguros no país – Reforçando seu papel de liderança e inovação no mercado brasileiro de seguros, o Grupo MAG participa do Conec 2025, um evento organizado pelo Sincor-SP. Trata-se do maior congresso de corretores de seguros do Brasil e, em sua 20ª edição, terá como tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, com foco na aplicação da Inteligência Artificial no dia a dia da profissão.

A companhia será destaque em painéis, com participação de seus principais executivos em um estande interativo preparado para receber corretores e parceiros de negócios.

No evento, Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade MAG, participa no sábado (27), às 9h15, do painel em formato de talk show “Transição segura para o futuro da corretagem de seguros”, discutindo tendências, desafios e oportunidades do setor.

A companhia também estará representada no painel “SinergIA Digital – O futuro inteligente do corretor de seguros”, que contará com a participação de Marco Antônio Gonçalves, presidente do Conselho Consultivo do Grupo MAG.

“Os temas que estamos debatendo, como transformação digital e inteligência artificial, impactam diretamente a forma como corretores e seguradoras atendem seus clientes. Entender essas mudanças é fundamental para que o mercado ofereça soluções mais ágeis, eficientes e alinhadas às novas demandas da sociedade, garantindo proteção financeira de forma mais estratégica e acessível”, afirma Molina.

O estande do Grupo MAG reunirá executivos estratégicos como Leonardo Lourenço, Helder Molina, Carice Weber, Carol Vieira, Waldemir Couto, Márcio Batistuti e Larissa Althoff, que estarão disponíveis para troca de experiências e apresentação de soluções inovadoras.

Realizado pelo Sincor-SP, o Conec 2025 acontece de 25 a 27 de setembro no Distrito Anhembi, em São Paulo. O congresso discutirá o impacto da Inteligência Artificial em todas as etapas da corretagem, desde processos internos até a experiência do cliente. Entre as novidades está a apresentação da SINC.IA, assistente virtual criada para apoiar o corretor em sua rotina e no crescimento dos negócios.

A programação do evento contará ainda com trilhas de conhecimento simultâneas nas chamadas Jornadas da Transformação, abordando temas como Open Insurance, impactos da nova legislação e reforma tributária no setor de seguros. Serão mais de 10 mil participantes, com palestras de grandes nomes do mercado. Além do conteúdo técnico, o congresso celebrará os 90 anos do Sincor-SP com shows musicais e sorteios de automóveis oferecidos por seguradoras parceiras.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Marco Antônio Gonçalves, presidente do Conselho Consultivo do Grupo MAG