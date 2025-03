Grupo Bradesco Seguros marca presença no Brasesul 2025, maior evento do mercado de seguros da região Sul

Ivan Gontijo, presidente do Grupo, participa da abertura do evento e do painel de Presidentes

Nos dias 20 e 21 de março, o Grupo Bradesco Seguros participa do Brasesul 2025, que acontece em Porto Alegre (RS). Reconhecido como o maior evento do setor na região, o Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros reunirá executivos da Companhia para debater temas estratégicos voltados ao desenvolvimento do mercado de seguros.

O presidente do Grupo, Ivan Gontijo, participará da abertura, na quinta-feira (20), e do painel dos Presidentes, na sexta-feira (21).

Além dele, a seguradora contará com a presença de executivos como Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco Auto/RE; Carlos Marinelli, diretor-presidente da Bradesco Saúde; Valdirene Soares, diretora de Recursos Humanos e Ouvidoria do Grupo; os diretores comerciais José Pires, Leonardo Freitas e Flavio Bitter; entre outros.

Além das palestras, o Grupo Segurador contará com um estande exclusivo e a presença das equipes comerciais das empresas do Grupo, para receber os parceiros de negócios.

O Brasesul 2025 é organizado pelos Sindicatos dos Corretores de Seguro do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.