Grupo A12+ anuncia participação na 20ª edição do Conec

O Grupo A12+ vai receber os congressistas durante a 20ª edição do Conec, entre os dias 25 e 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Com o tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, o evento vai explorar como a transformação digital está revolucionando o setor.

Com um estande na Exposeg, o Grupo A12+ será representado pelo presidente Renner Fidelis, José Alexandre Cid, Diretor Comercial, Evaldo de Paula, Diretor de Expansão, Flavio Lino de Paula, Diretor de Marketing e Tecnologia, e Carlos Hermida, Diretor de Riscos Corporativos.

A empresa vai promover ações dinâmicas para receber os participantes, visando compartilhar as soluções personalizadas sobre as verticais de negócios e as suas condições diferenciadas; networking facilitado, com a troca de contatos e o estabelecimento de parcerias comerciais; e a distribuição de materiais informativos, sobre os benefícios e diferenciais oferecidos pelo Grupo A12+.

“Participar do Conec, o maior congresso para corretores de seguros, é uma experiência gratificante. Promovido pelo Sincor São Paulo, o evento gera a conexão para trocar ideias e fortalecer o relacionamento com as seguradoras, as empresas prestadoras de serviços e com os congressistas. Nossa diretoria e o time comercial estarão à disposição para detalhar como as soluções do Grupo A12+ podem ajudar a alavancar seus negócios e transformar sua empresa”, concluiu Renner Fidelis, presidente do Grupo A12+.