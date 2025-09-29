FETCESP realiza 4º edição do PremiAR – Transportando Um Mundo Verde, em São Paulo

Na noite da última quinta-feira (25), a Federação das Empresas do Transporte de Cargas do Estado de São Paulo (FETCESP) realizou, em sua sede, a 4ª edição do “PremiAR – Transportando um Mundo Verde”. O evento reconhece e valoriza empresas que se destacam em suas práticas de sustentabilidade no setor de transporte, por meio do Programa DESPOLUIR, iniciativa do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e gerido pela FETCESP.

O Programa DESPOLUIR tem como ação principal o serviço de avaliações veiculares ambientais oferecidos às transportadoras, promovendo a redução da emissão de poluentes, a melhoria da qualidade do ar, além de economia de combustível. De acordo com o presidente da FETCESP e do Conselho Regional do SEST SENAT, Carlos Panzan, a quarta edição da premiação reflete a importância que o setor do Transporte Rodoviário de Cargas dá para a sustentabilidade e para a redução de poluentes na atmosfera. “Este evento é muito mais do que uma premiação. É a celebração do compromisso do Transporte Rodoviário de Cargas com a sustentabilidade.”

Para concorrer, as empresas realizaram, durante o período de análise — que neste ano foram consideradas para apuração as aferições realizadas no 2º semestre de 2024 (julho a dezembro) e no 1º semestre de 2025 (janeiro a junho) —, aferição de no mínimo 80% da frota de veículos automotores do Ciclo Diesel, e aprovação mínima de 90% da frota aferida nos testes de opacidade realizados pelo Programa Despoluir.

Na edição anterior, a premiação recebeu 81 inscrições e reconheceu 46 empresas na categoria ouro. Já neste ano, 112 empresas se inscreveram, e 49 delas receberam o prêmio de vencedoras. De acordo com Flávio Teixeira, engenheiro ambiental e coordenador do Programa DESPOLUIR, este aumento representa a importância da valorização das empresas comprometidas com a sustentabilidade. “É com grande satisfação que registramos o expressivo crescimento no número de inscrições desta edição em relação à anterior. Esse avanço reflete o comprometimento crescente das empresas com a construção de um setor cada vez mais responsável, verde e alinhado às práticas de sustentabilidade que a sociedade demanda.”

A programação do evento começou com uma abertura oficial, marcada pela fala de Carlos Panzan, que ressaltou que o Programa DESPOLUIR, há 18 anos, vem contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, da saúde das cidades e da imagem do setor. “O DESPOLUIR não é apenas um programa ambiental. É um marco que mostra que o transporte pode ser parte da solução e não do problema”. Em seguida, houve a entrega dos troféus em reconhecimento aos apoiadores do evento.

Foram premiados os sindicatos que têm em suas bases empresas vencedoras desta edição do PremiAR: Marcelo Zorzin, presidente do SETRANS; Munir Zugaib, presidente do SINDBRU; José Alberto Panzan, Presidente do SINDICAMP; Salvador José Cassano, presidente do SINDETRAP; André Juliani, Presidente do SINDECAR; Rose Fassina, Presidente do SINDISAN; Kagio Miura, presidente do SETCARP; Marcelo Rodrigues, Presidente do SETCESP; e Carlos Eduardo Bueno, Presidente do SINDIVAPA.

A ordem da entrega das premiações teve início pelas empresas do ABC e região, com a Bozzi Logística, Anamar Comércio e Transportes, Expert Transportes, Greluk e Menezes Transportes, Maersk Logística, Remotec – Transportes e Remoção, Tquim Transportes, Trans New ABC, Trans-Cortez, Transportadora AJOFER, Transportadora ASTRA, Transportadora SAVO, TRIONON Transportes, Turismo Bozzato, Transportes Borelli.

Em seguida, foram homenageadas as empresas vencedoras da base de transporte de cargas de Piracicaba, Porto Ferreira e região com a Trans Jule, Globaldo Transportes, Rodoviário 3 Irmãos. Dando sequência, a premiação seguiu com as empresas de Ribeirão Preto com Mourão & Salgado Transportes, Rodomacro Transportes, Transportadora Delefrati. Na sequência, foram premiadas as empresas da região da Grande São Paulo com ADS Micrologística, Efitrans Transportes, Empresa de Transportes Pajuçara, Transal Transportadora Salvan.

As empresas da base de São José do Rio Preto premiadas foram: Rodonaves Transportes, Agro Rio Transportes, Boss Express, Expresso Salomé, Facchini, PI – Transportes. As empresas da base de Sorocaba foram premiadas com: Diplomata Logística, LBG Logística, Macroviário Transportes e Texas Transportes. As empresas vencedoras da região de Campinas foram: Anacirema Transportes, Brasiliense Cargo, Call Express Transporte, DE SANTA Transporte, Expresso Roda Brasil, Loma Transportes, RKM Transportes e Transportes Carvarzan.

Por fim, foram entregues as homenagens às empresas vencedoras das bases de Bauru, Santos e Vale do Paraíba para TransWago Transporte, Carpo Logistics, Brucai Transportes, Transportes Rodoviários Teixeira Varajão.

Após a premiação das empresas, os homenageados foram os técnicos do Programa DESPOLUIR que realizam as aferições com empenho e profissionalismo e contribuíram para o sucesso da iniciativa. O prêmio foi entregue por Carlos Panzan à Getúlio Camilo de Souza, responsável pelo atendimento na região do ABC e que possui mais de 20 anos de dedicação na função. Em seguida, técnicos representantes de todas as bases subiram ao palco para o reconhecimento.

A 4ª edição do PremiAR – Transportando um Mundo Verde conta com o apoio do Instituto FETCESP, Sicredi, Synvia e Transpocred, além dos apoios institucionais da EVO, IPTC, SETCESP e do Sistema Transporte, que reforçam a importância da união de entidades e parceiros em prol da sustentabilidade e da valorização do setor de transporte.

Sobre a FETCESP

A Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo foi fundada em 1989 com a finalidade de representar o Transporte Rodoviário de Cargas no Estado de São Paulo junto às autoridades em todos os níveis das administrações pública e privada federal e estadual. Por isso, atua como órgão técnico e consultivo no estudo de soluções de questões ligadas ao transporte.

A Federação mantém comissões de trabalho formadas por empresários e assessorias jurídica e técnica especializadas. Os grupos participam de discussões sobre infraestrutura dos transportes, privatização das rodovias, terminais de cargas, tributos nas empresas de transportes, política trabalhista, acidentes no trabalho, roubo e desvio de cargas, multimodalidade, poluição veicular, legislação de trânsito e transporte de produtos químicos (perigosos), entre outros temas.