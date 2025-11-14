“Excelente oportunidade para o corretor desenvolver capacitação”

A presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, esteve presente no CQCS Insurtech & Inovação 2025. Ela destacou importância do evento, o papel da mulher no setor e as homenagens a lideranças do Rio de janeiro – A presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, esteve presente no CQCS Insurtech & Inovação 2025. Ela destacou importância do evento, o papel da mulher no setor e as homenagens a lideranças do Rio de janeiro. “Este evento é de suma importância para o setor, pois apresenta informações e ferramentas essenciais para que o corretor as implemente em sua rotina profissional”, ressaltou a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, referindo-se ao CQCS Insurtech & Inovação 2025, realizado em São Paulo. Segundo ela, o conteúdo é rico e, na prática, as informações transmitidas auxiliarão significativamente as operações do corretor, além de ser uma excelente oportunidade de desenvolver sua capacitação, agregando valor ao trabalho desenvolvido.

Conhecimento – Sonia ressaltou a importância do encontro quando promoveu o debateu do painel “Seguro de vida como fomentador de novos negócios”, reunindo Fernando Volpi (MAG Seguros), Fabio Lessa (Capemisa) e Rogério Araújo (TGL Consultoria). “A combinação de tecnologia, a perspectiva da seguradora e a visão do corretor, colocadas nas apresentações, proporcionaram um conhecimento valioso, auxiliando o profissional a impulsionar novos negócios”, comentou.

Participação feminina – A líder do CVG-RJ enfatizou a participação da mulher no CQCS Inovação. “As executivas que ocupam cargos de liderança ainda enfrentam dificuldades, mas vislumbro um mercado em ascensão e o avanço da liderança feminina”. Uma das homenageadas do evento foi Liliana Caldeira, líder do Sou Segura, enaltecida pelo organizador do evento e fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho, “atualmente uma referência para as lideranças femininas do mercado”, afirmou a presidente.

A presidente também deu destaque especial a homenagens recebidas por personalidades do Rio de Janeiro Carlos Ivo Gonçalves (ex-presidente e conselheiro consultivo do CVG-RJ); Amílcar Vianna (AECOR-RJ) e Solange Zaquem, a quem definiu como “profissional que dedicou sua vida ao setor e fez grandes contribuições ao mercado”.

Homenagens – Tal como Solange, Amílcar e Carlos Ivo tiveram seus nomes relacionados a salas de palestras e receberam quadros que simbolizam um orixá com os cumprimentos de Gustavo Doria. No caso específico do conselheiro do CVG, Sonia considerou a homenagem “memorável” e que evidenciou a representatividade negra no mercado. “É motivo de orgulho para nós”, disse a presidente da entidade.

Sobre o CVG-RJ – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2.000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: A presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, com o fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho

*Divulgação CQCS