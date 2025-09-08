Search
EnterBooks Edições e Editora Roncarati organizam a I FEIRA DE LITERATURA DE SEGUROS com apoio da SBCS!

Ivanildo J.M. Sousa - CEO e Fundador da Agência Seg News

A Enterbooks Edições, editora da Agência Seg News, e a tradicional Editora Roncarati estão organizando a I FEIRA DE LITERATURA DE SEGURO, que conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro (SBCS). O evento será realiazado no Centro de Atividades do Sincor-SP (Rua Líbero Badaró, 293 – 29o Andar) no dia 13 de novembro. Além das publicações da EnterBooks, também serão expostos livros da Editora Roncarati e de interessados no projeto. Informações sobre apoio e participação entrem em contato através do WhatsApp 11 934157357 ou Email: ivanildo@agenciasegnews.com.br

I FEIRA SEG NEWS DE LITERATURA DE SEGUROS
Data: 13 de Novembro de 2025 – Das 9h30 ás 16h30
Local: Centro de Atividades do Sincor-SP (Rua Líbero Badaró, 293 – 29o Andar)
Realização: Enterbooks Edições (Agência Seg News) e Editora Roncarati
Apoio Institucional: SBCS – Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro

